Η Ρία Ελληνίδου κυκλοφόρησε νέο τραγούδι με τίτλο «Αλλού γι’ αλλού»

Ένα νέο τραγούδι κυκλοφόρησε η Ρία Ελληνίδου, που έχει καταφέρει να ξεχωρίσει και να αγαπηθεί το τελευταίο διάστημα από το ελληνικό κοινό.

Η λαϊκή τραγουδίστρια επιθυμεί να ξεσηκώσει τους θαυμαστές της με ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι, που έχει τίτλο «Αλλού γι’ αλλού», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum μαζί με music video με «πρωταγωνίστρια» τη Ρία Ελληνίδου.



Πρόκειται για ένα ανεβαστικό τραγούδι με ανατολίτικη «πινελιά» και την ενέργεια της χαρισματικής Ρίας Ελληνίδου, που έρχεται να συνεχίσει την επιτυχία του διπλά πλατινένιου «Κάτι Ξέρεις».

Τους στίχους έγραψε ο πολυβραβευμένος Ηλίας Φιλίππου και τη μουσική ο Eslam Fathi.



Το τραγούδι μεταφέρεται στο YouTube με ένα κινηματογραφικό music video, που συνδυάζει urban και ethnic αισθητική, με την Ρία Ελληνίδου να αναστατώνει τις αισθήσεις, φορώντας μοναδικά outfits και πλαισιωμένη από χορευτές.





Το «Αλλού γι’ αλλού» έχει γίνει γνωστό στο κοινό πριν ακόμα κυκλοφορήσει, τόσο μέσα από τις καλοκαιρινές συναυλίες της τραγουδίστριας σε όλη την Ελλάδα, όσο και από τις εμφανίσεις της στο πλευρό του Πέτρου Ιακωβίδη και του Γιώργου Λιβάνη στο «VogClub Athens» που συνεχίζονται.