Η Ρούλα Κορομηλά για τον Γιώργο Μαρίνο: Είχες και θα έχεις τον θαυμασμό, τον σεβασμό και τη βαθιά μου εκτίμηση

Οι δυο τους παρουσίασαν με επιτυχία τη δεκαετία του 1990 τα πρώτα βραδινά σόου της ελληνικής τηλεόρασης
Με ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα η Ρούλα Κορομηλά θέλησε να αποχαιρετίσει δημοσίως τον Γιώργο Μαρίνο, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη (10.03.2026), αφήνοντας φτωχότερο τον καλλιτεχνικό χώρο.

Η γνωστή παρουσιάστρια, όπως ομολόγησε μέσω ενός story που δημοσίευσε στο Instagram, θαύμαζε απεριόριστα τον Γιώργο Μαρίνο για το ταλέντο του. Μάλιστα, η Ρούλα Κορομηλά τόνισε ότι ο μοναδικός Έλληνας σόουμαν χάρισε μοναδικές στιγμές στην ελληνική τηλεόραση. 

«Μοναδικός κυριολεκτικά. Ο μεγαλύτερος, κορυφαίος, αυθεντικός, χαρισματικός, ανυπέρβλητος, εκρηκτικός showman της ελληνικής τηλεόρασης. Με το αστείρευτο ταλέντο του έλαμψε και φώτισε την ελληνική σκηνή και χάρισε μοναδικές αξεπέραστες αναντικατάστατες στιγμές στην τηλεόραση. Αντίο Γιώργο Μαρίνο. Είχες και θα έχεις τον θαυμασμό, τον σεβασμό και τη βαθιά μου εκτίμηση για πάντα», έγραψε η Ρούλα Κορομηλά. 

Σημειώνεται ότι τη δεκαετία του 1990 τόσο η Ρούλα Κορομηλά όσο και ο Γιώργος Μαρίνος παρουσίαζαν με επιτυχία τα πρώτα βραδινά τηλεοπτικά σόου της «μικρής οθόνης».

