Η Σαμπρίνα στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα: «Ένα σίδερο καρφώθηκε στο χέρι μου»

Δύσκολες ώρες βιώνει η Σαμπρίνα, καθώς κατά τη διάρκεια μίας εμφάνισής της στην Πρέβεζα είχε ένα ατύχημα και κατέληξε στο νοσοκομείο.

Όπως αποκάλυψε η ίδια η τραγουδίστρια μέσω του Facebook, ένα σίδερο καρφώθηκε στο χέρι της και χρειάστηκε να κάνει οκτώ ράμματα. Μάλιστα, η Σαμπρίνα δημοσίευσε και δύο φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο.

Σε αυτές η γνωστή καλλιτέχνιδα φαίνεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι, έχοντας ορό στο ένα χέρι και το άλλο να είναι δεμένο.

«Με την πούλια τον αυγερινό και τα στρας στο νοσοκομείο Πρέβεζας. Φθηνά την γλίτωσα, από ένα σίδερο που καρφώθηκε στο χέρι μου… με 8 ράμματα, παρά ένα εκατοστό ο τένοντας. Ευχαριστώ πολύ τον γιατρό και τους νοσηλευτές στο νοσοκομείο Πρέβεζας», έγραψε η Σαμπρίνα στη λεζάντα της ανάρτησής της.

«Έχουν γράψει κατά καιρούς διάφορα πράγματα που με ενοχλούν. Δεν είναι όμως μόνο σε μένα, είναι και σε συναδέλφους μου. Δηλαδή βλέπω ότι υπάρχει φοβερή τοξικότητα στο πως σχολιάζουν γενικά. Ο καθένας βγάζει τα απωθημένα του, ο κόσμος ψάχνεται για φασαρία και να πει κάτι άσχημο», είχε δηλώσει πρόσφατα η Σαμπρίνα για την τοξικότητα των ανθρώπων και τα αρνητικά σχόλια που δέχεται, μιλώντας στην εκπομπή «Πάμε Δανάη».