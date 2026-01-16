Η Σάρον Στόουν ξεμπροστιάζει αγενείς νεαρούς που την κατηγόρησαν ότι τους έκλεψε τη θέση σε τελετή βραβείων: «F@@ you»

Η Σάρον Στόουν δεν μάσησε τα λόγια της. Στην πρόσφατη τελετή βράβευσης Astra Awards, όπου παρέλαβε το βραβείο για το σύνολο της καριέρας της, η 67χρονη σταρ που καθήλωσε στο «Βασικό Ένστικτο» εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή για να «ξεμπροστιάσει» μια ομάδα ατόμων που καθόταν μαζί της και δεν την αναγνώρισε καν. Η αντίδρασή της ήταν τόσο αιχμηρή όσο και απολαυστική για το κοινό: ένα καυστικό «F— you» που άφησε τους πάντες άφωνους.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε από την τελετή στις 9 Ιανουαρίου στο Sofitel Beverly Hills, η Σάρον Στόουν ξεκίνησε τον λόγο της απευθυνόμενη στους αγενείς θαμώνες:

«Και στα παιδιά στο τραπέζι μου που αναρωτήθηκαν “Ποιος διάολο πήρε αυτή την καρέκλα;” Τώρα ξέρετε», είπε, πριν περιγράψει πως κάποιος της είπε «Ποια είσαι και γιατί κάθεσαι εδώ;». Το κοινό πάγωσε καθώς η ηθοποιός συνέχισε: «Όπως είπε, F— you!»

Η ηθοποιός δεν σταμάτησε εκεί. Προέτρεψε τους υπόλοιπους στο τραπέζι να χρησιμοποιήσουν τη φήμη τους για καλό σκοπό, τονίζοντας ότι η επιτυχία χωρίς συνείδηση και σκοπό είναι άχρηστη. «Ξεκίνησα την ενεργό κοινωνική μου δράση όταν η φήμη μου ξεκίνησε», είπε, προσκαλώντας τους νεότερους συναδέλφους να ακολουθήσουν το παράδειγμά της.

Η Στόουν μοιράστηκε επίσης εμπειρίες από την καριέρα της, όπως το πώς διεκδίκησε τον ρόλο στο Βασικό Ένστικτο το 1992, παρά το ότι δεν ήταν η πρώτη επιλογή. Η αποφασιστικότητά της, η προετοιμασία και η επιμονή της την οδήγησαν να πάρει τον ρόλο που θεωρούσε ότι της ανήκε.

Κλείνοντας τον λόγο της, γύρισε ξανά στα άτομα που την είχαν αγνοήσει: «Πάρτε μαζί σας στο σπίτι κάποιον που σας κάνει περήφανους, και κι εσείς θα είστε διαχρονικοί, είτε ξέρουν ποιοι είστε είτε όχι. Και ξέρετε ποια είμαι τώρα», κατέληξε με χαρακτηριστική αυτοπεποίθηση.

Η ταυτότητα των ανθρώπων που κάθονταν μαζί της δεν έγινε γνωστή, και η Στόουν δεν τους ανέφερε με όνομα κατά τη διάρκεια της ομιλίας της.