Η Σάσα Μπάστα έγινε βασίλισσα του καρναβαλιού στον Δομοκό: Οι φωτογραφίες και το βίντεο που μοιράστηκε

«Το στέμμα δεν ήταν αξεσουάρ, ήταν υπενθύμιση», έγραψε στην ανάρτησή της
Σάσα Μπάστα
H Σάσα Μπάστα / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η Σάσα Μπάστα ήταν φέτος η βασίλισσα του καρναβαλιού στον Δομοκό και δύο ημέρες μετά τις μοναδικές στιγμές που βίωσε μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες και βίντεο.

Η γνωστή τραγουδίστρια πήρε μέρος στη μεγάλη παρέλαση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (22.02.2026) και την Τρίτη τόνισε στο Instagram ότι ήταν μία εμπειρία που της άρεσε πολύ. Μάλιστα, η Σάσα Μπάστα υπογράμμισε με χιούμορ ότι κάποιες ντύνονται βασίλισσες κι άλλες γεννιούνται, ενώ για εκείνη το στέμμα ήταν μία υπενθύμιση. 

Η Σάσα Μπάστα εντυπωσίασε με την παρουσία της πάνω στο άρμα, καθώς φορούσε ένα χρυσό φόρεμα, το οποίο συνδύασε με ψηλοτάκουνα παπούτσια και μία ζεστή γούνα.

«Κάποιες ντύνονται βασίλισσες… Κάποιες γεννιούνται! Δομοκός 2026 – you’re welcome 

Το στέμμα δεν ήταν αξεσουάρ… Ήταν υπενθύμιση.

Και του χρόνου…», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Σάσα Μπάστα.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sasa Basta (@sasa_basta_)

Σημειώνεται ότι η Ειρήνη Παπαδοπούλου είχε φέτος την τύχη να συμμετέχει στην ξακουστή παρέλαση της Ξάνθης και μάλιστα να είναι η βασίλισσά της.

