Η Σελίν Ντιόν υπέστη σοβαρή κρίση πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision 2025 στην Ελβετία και επέστρεψε στο Λας Βέγκας

Η Σελίν Ντιόν κατέπληξε τους πάντες στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού ερμηνεύοντας τον «Ύμνο της Αγάπης» της Εντίθ Πιάφ από τον Πύργο του Άιφελ. Ήταν η πρώτη εμφάνιση για την διάσημη τραγουδίστρια μετά την περιπέτεια υγείας που αντιμετωπίζει.

Η εμφάνισή της αυτή, μετά από μακρά απουσία λόγω της σοβαρής ασθένειας που τη βασανίζει – το Σύνδρομο Δυσκίνητου Ανθρώπου – ήταν μια στιγμή που όλοι οι θαυμαστές της περίμεναν με ανυπομονησία. Στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ της στο Prime Video, η μία και μοναδική Σελίν Ντιόν είχε μιλήσει με αφοπλιστική ειλικρίνεια για την καθημερινή δυσκολία που της προκαλεί η ασθένεια, καθιστώντας ακόμα πιο σημαντική την επιστροφή της.

Τον Μάιο, με αφορμή την Eurovision στην Ελβετία, οι φήμες για την πιθανή της εμφάνιση οργίαζαν. Η ίδια βρισκόταν στην Ελβετία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, και τελικά εμφανίστηκε μέσω ενός βίντεο που προβλήθηκε στη γιγαντοοθόνη. Η χαρά των θαυμαστών ήταν μεγάλη, αλλά υπήρξε και μια δόση απογοήτευσης για όσους περίμεναν ή καλύτερα ήλπιζαν να τη δουν ζωντανά, από κοντά καθώς εκείνη δεν ανέβηκε τελικά στη σκηνή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Όπως είπε η Σελίν Ντιόν κατά διάρκεια του A’ ημιτελικού στο κοινό με ένα βίντεο που προβλήθηκε στην οθόνη: «Αγαπημένη οικογένεια της Eurovision και διαγωνιζόμενοι. Δεν θα ήθελα τίποτα περισσότερο από το να είμαι μαζί σας στη Βασιλεία αυτή τη στιγμή. Η Ελβετία θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Είναι μια χώρα που πίστεψε σε μένα και μου έδωσε την ευκαιρία να είμαι μέρος κάτι τόσο εξαιρετικού. Η νίκη μου στον διαγωνισμό τραγουδιού για την Ελβετία το 1988 ήταν μια στιγμή που άλλαξε τη ζωή μου και είμαι τόσο ευγνώμων σε όλους όσοι με στήριξαν».

Η συγκλονιστική ερμηνεία της Σελίν Ντιόν στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων:

Η κρίση που κράτησε τη Σελίν Ντιόν μακριά από τη σκηνή της Eurovision

Τώρα όμως αποκαλύφθηκε ο λόγος που τελικά δεν ανέβηκε στη σκηνή όπως είχε προγραμματιστεί.

Πίσω στα παρασκήνια, η κατάσταση ήταν πιο σοβαρή. Σύμφωνα με το Le Parisien, η Σελίν Ντιόν υπέστη μια έντονη κρίση λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, ακριβώς όπως περιγράφεται στο ντοκιμαντέρ της. Έτσι κατέστη αδύνατο να τραγουδήσει. «Κατά την άφιξή της στην αίθουσα, υπέστη μια κρίση που την εμπόδισε να ερμηνεύσει τα τραγούδια της. Αμέσως αποχώρησε και επέστρεψε με πτήση στο Λας Βέγκας», αναφέρει το δημοσίευμα.

Η παρουσία της στην Eurovision, στη χώρα όπου είχε κερδίσει τον διαγωνισμό το 1988 με το «Ne partez pas sans moi», θα μπορούσε να ήταν μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της καριέρας της, τόσο για την ίδια όσο και για τους θαυμαστές της.

Παρά τις δυσκολίες, η εμφάνιση αυτή υπενθύμισε σε όλους την ακατάβλητη δύναμη και το πάθος της Ντιόν για τη μουσική, αφήνοντας μια γλυκόπικρη γεύση συγκίνησης στους φίλους της Eurovision.

Η Σελίν Ντιόν αποκάλυψε τον Δεκέμβριο του 2022, ότι έχει το Σύνδρομο του Δυσκίνητου Ανθρώπου, μία σπάνια αυτοάνοση νευρολογική διαταραχή. Όπως εκμυστηρεύτηκε, πάλευε κρυφά με την πάθηση για σχεδόν δύο δεκαετίες, προτού αποφασίσει να μιλήσει δημόσια γι’ αυτήν.

Η Ντιόν είχε πει τότε, ότι το να το κρατάει κρυφό από «τους ανθρώπους που την έφτασαν εκεί που ήταν, ήταν ένα τεράστιο βάρος», εξηγώντας ότι ένιωθε σαν να έπρεπε να συμπεριφέρεται σαν «ήρωας ενώ κατά βάθος ένιωθε ότι το σώμα της την εγκατέλειπε». Επίσης, είχε δηλώσει ότι όταν άρχισε να συνειδητοποιεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, δεν «αφιέρωσε χρόνο» για να αντιληφθεί τι συνέβαινε.