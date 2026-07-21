Lifestyle

Θοδωρής Φέρρης: Νέα ημερομηνία για τη συναυλία στη Δράμα που διακόπηκε λόγω καταιγίδας

Θα διεξαχθεί την Τέταρτη 29 Ιουλίου
Θοδωρής Φέρρης
O Θοδωρής Φέρρης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
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Ο Θοδωρής Φέρρης είχε μία προγραμματισμένη συναυλία στη Δράμα τη Δευτέρα (20.07.2026), ωστόσο αναγκάστηκε να διακοπεί λόγω επιδείνωσης του καιρού.

Μία καταιγίδα ανάγκασε τον γνωστό καλλιτέχνη και τους συνεργάτες του να διακόψουν τη συναυλία και μία ημέρα αργότερα ανακοινώθηκε η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της. Η συναυλία του Θοδωρή Φέρρη θα διεξαχθεί την Τέταρτη 29 Ιουλίου, στον ίδιο χώρο, στο γήπεδο Δόξα Δράμας.

Μάλιστα, τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί, ισχύουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία.

Για όσους επιθυμούν την επιστροφή χρημάτων, σε περίπτωση ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίων, το κοινό πρέπει να επικοινωνήσει με το monarcadrama26@gmail.com, ενώ ⁠σε περίπτωση αγοράς εισιτηρίων από φυσικό σημείο πώλησης (κατάστημα), η επιστροφή γίνεται από το σημείο από το οποίο έγινε η αγορά, με την επίδειξη του εισιτηρίου.

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