Η Δανάη Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση σε τρυφερό τετ α τετ στην παραλία

Την καλύτερη φάση της προσωπικής της ζωής βιώνει η Δανάη Μπάρκα, η οποία πριν από μερικές εβδομάδες ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Φάνη Μπότση.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στη Μεσσηνία, όπου έχουν «χτίσει» το κοινό τους σπίτι και από τότε ζουν ανενόχλητοι τον μεγάλο τους έρωτα. Μάλιστα, η γνωστή ηθοποιός και πρώην παρουσιάστρια του MEGA μοιράζεται συχνά υλικό από τη ζωή της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Την Τρίτη (21.07.2026) η Δανάη Μπάρκα ανέβασε στο Ιnstagram φωτογραφίες από μία πρωινή βόλτα με τον Φάνη Μπότση στην παραλία.

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Οι δυο ερωτευμένοι κολύμπησαν στην παραλία Κιτριές, όπου βρίσκεται κοντά στο σπίτι τους. Μάλιστα, ανάμεσα στις πόζες που μοιράστηκε η γνωστή καλλιτέχνιδα ήταν και μία άκρως τρυφερή, όπου το ζευγάρι είναι σε ένα αγαπησιάρικο τετ α τετ.

«Ό,τι χρειάζομαι χωράει σε μια παραλία», έγραψε στην ανάρτησή της η Δανάη Μπάρκα.

View this post on Instagram A post shared by Danai Barka Botsi(@danai_barka)

Υπενθυμίζεται ότι η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Φάνη Μπότση, πριν έναν μήνα το Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία.

Το γλέντι μετά τον γάμο κράτησε μέχρι το πρωί και όλοι διασκέδασαν με την ψυχή τους. Ανάμεσα στους καλεσμένους που ταξίδεψαν στη Μεσσηνία για να τιμήσουν το ζευγάρι ήταν η Μαρία Μπεκατώρου, η Μαρία Καβογιάννη, ο Άρης Καβατζίκης, ο Θεοχάρης Ιωαννίδης, ο Αντρέας Γεωργίου μαζί με τη σύζυγό του Σιμώνη Χριστοδούλου, η Αννίτα Πάνια με τον Νίκο Κοκλώνη, η Νίκη Κεραμέως αλλά και η Μαρία Φραγκάκη.