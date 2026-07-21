Αλέξης Σταμάτης: Συγκλονίζει η σύζυγός του, Εύα Σιμάτου – Τον αποχαιρέτησε με ένα ποίημά του

Ο Αλέξης Σταμάτης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 67 ετών, μετά από μάχη με σπάνια ασθένεια του αίματος και η αγαπημένη του σύζυγός, Εύα Σιμάτου έκανε μία σπαρακτική ανάρτηση λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του.

Η γνωστή ηθοποιός ανέβασε την Τρίτη (21.07.2026) στο Facebook ένα ποίημά του και με τον δικό της τρόπο είπε το «αντίο» στον άντρα που στάθηκε πλάι της τα τελευταία χρόνια. Σημειώνεται ότι η Εύα Σιμάτου και ο σπουδαίος συγγραφέας έχουν αποκτήσει μαζί έναν γιο, τον μονάκριβο, Ερμή τους. Νωρίτερα πλήθος του πολιτικού κόσμου και εκπρόσωποι της τέχνης έκαναν δημόσιες αναρτήσεις για τον πρόωρο χαμό του Αλέξη Σταμάτη.

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«“Υστερόγραφο στο Φως”

Ένα ποίημα του Αλέξη

Αν έφτασες ως εδώ, περπάτησες επάνω μου.

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Γράφω επειδή υπάρχει χώρος ανάμεσα σε δύο εκλάμψεις – και θέλησα να σταθώ εκεί.

Σε ευχαριστώ που άντεξες τη διάρκεια και δεν έφυγες όταν άρχισε να πονά.

Ποτέ δεν μίλησα με τον θεό.

Ίσως επειδή η γλώσσα μου είχε ήδη χρησιμοποιηθεί σε άλλα στόματα. Αλλά τον ένιωσα.

Ως παύση που δεν μου ανήκε.

Η ποίηση δεν αλλάζει τον κόσμο.

Αλλάζει την ταχύτητα με την οποία σε διαπερνά.

Και τότε, κάποιες νύχτες, μπορείς να αναπνέεις χωρίς εξήγηση.

Αυτό το βιβλίο απλώς διατηρεί το σχήμα ενός σώματος που δεν πρόλαβε να γείρει σε άλλο σώμα.

Αν βρίσκεσαι εκεί, σε κάποιο άλλο γεωγραφικό σημείο, σε μια σχέση χωρίς ονόματα – κράτα αυτό:

Η φωνή που δεν ζητά να ακουστεί είναι αυτή που παραμένει. Όχι γιατί είναι δυνατή.

Αλλά γιατί δεν υπάρχει πουθενά αλλού να πάει», έγραψε στην ανάρτησή της η Εύα Σιμάτου.

Ο Αλέξης Σταμάτης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 19 Ιουλίου 1960 και ήταν γιος του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της πρωταγωνίστριας του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, Μπέτυς Αρβανίτη. Η καταγωγή του είναι από τα Λαγκάδια Αρκαδίας από την πλευρά του πατέρα του.