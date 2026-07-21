H Ντορέττα Παπαδημητρίου καταπολεμά τον καύσωνα με δροσερές βουτιές σε ποτάμι

Ένα ταξίδι αναψυχής απολαμβάνει η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η οποία θέλησε αυτές τις ημέρες που ο καύσωνας σαρώνει την πρωτεύουσα να βρεθεί σε ένα μέρος πιο όμορφο και δροσερό.

Η γνωστή ηθοποιός την Τρίτη (21.07.2026) δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στο οποίο φαίνεται να απολαμβάνει δροσερές βουτιές σε ένα ποτάμι, το οποίο περιβάλλεται από ένα μαγευτικό δάσος. Η Ντορέττα Παπαδημητρίου δε θέλησε να πει ακόμα σε ποιον ειδυλλιακό προορισμό βρίσκεται, όμως τόνισε με χιούμορ ότι με αυτόν τον τρόπο καταπολεμά τον καύσωνα.

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«Αθήνα 40 βαθμοί Κελσίου, εγώ…», έγραψε με χιούμορ στο βίντεο που δημοσίευσε η γνωστή ηθοποιός στο Instagram.

«Cool waters on a hot day», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

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Σημειώνεται ότι το βίντεο που δημοσίευσε η Ντορέττα Παπαδημητρίου προσέλκυσε το ενδιαφέρον των διαδικτυακών της φίλων και εκείνη το μοιράστηκε και στα stories της γράφοντας: «Ποταμίσια».

Εν τω μεταξύ, λίγες ώρες νωρίτερα, ο σύντροφός της, Γιώργος Γεροντιδάκης είχε μοιραστεί μία selfie, η οποία έδειχνε τους δυο τους να βρίσκονται στο αυτοκίνητο κι εκείνος να οδηγά προς άγνωστη κατεύθυνση.