Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε τον τύπο άνδρα που την ελκύει: «Αθλητικός, κοινωνικός και αστείος»

Η καλλονή ηθοποιός, Σίντνεϊ Σουίνι, αποκάλυψε τον τύπο άνδρα που της αρέσει, με την ίδια να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε σχέση με έναν πολύ μεγαλύτερό της, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Η 28χρονη ηθοποιός, Σίντνεϊ Σουίνι, αποκάλυψε ότι ψάχνει έναν άνδρα δραστήριο, κοινωνικό και με χιούμορ. Εδώ και μερικούς μήνες έχει σχέση με τον μουσικό μεγιστάνα Σκούτερ Μπράουν, 44 ετών, ο οποίος στο παρελθόν ήταν μάνατζερ καλλιτεχνών όπως ο Τζάστιν Μπίμπερ και η Αριάνα Γκράντε.

Στη συνέντευξη που έδωσε η ηθοποιός στο γνωστό περιοδικό Cosmopolitan, αποκάλυψε πολλές λεπτομέρειες για τον τύπο ανδρών που της αρέσουν. όπως αναφέρει, η ίδια είναι πολύ δυναμική και περιτριγυρίζεται από πολλές δυναμικές γυναίκες οπότε χρειάζεται κάποιον που να μπορεί να διαχειριστεί κάτι τέτοιο.

Η Σίντνεϊ Σουίνι μίλησε αναλυτικά για τον τύπο άντρα που την ελκύει: «Αθλητικός, κοινωνικός και αστείος. Είμαι αθλητικός τύπος, οπότε κάποιος πρέπει να μπορεί να σκαρφαλώσει σε ένα βουνό μαζί μου, να κάνει ελεύθερη πτώση μαζί μου. Και κάποιος που αγαπά την οικογένειά του.

Μου αρέσει ένας άντρας… ωχ, όταν το τυπώσεις αυτό, δεν θα ακουστεί η χροιά της φωνής μου… Κοίτα, στη ζωή μου είμαι “αφεντικό”. Παίρνω τον έλεγχο. Κυνηγάω αυτό που θέλω. Έχω αυτοπεποίθηση και είμαι επιτυχημένη και στην πραγματικότητα δεν χρειάζομαι άντρα».

Έπειτα η ηθοποιός πρόσθεσε: «Έχω τον εαυτό μου. Έχω μια καταπληκτική παρέα φίλων. Έχω μια ομάδα από δυναμικές γυναίκες. Αυτό τρομάζει πολύ κόσμο, οπότε ένας άντρας πρέπει να μπορεί να σταθεί δίπλα μου μέσα σε όλο αυτό».

Η ηθοποιός ανέφερε ακόμη: «Χρειάζεται ένας πολύ συγκεκριμένος άνθρωπος για να αντέξει τον κόσμο που έρχεται μαζί μου. Υπήρχε ένας άντρας που μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά μου είπε ότι δεν μπορεί να αντέξει τον κόσμο μου. Είναι δύσκολο».

Στη συνέχεια, μίλησε για έναν διάλογο που είχε με τη μητέρα της σχετικά με τους άντρες: «Προχθές, η μαμά μου κι εγώ μιλούσαμε για άντρες και της είπα “Δεν είναι πραγματικά ο τύπος μου”», είπε, με τη μητέρα της να της απαντά: «Ίσως ο τύπος σου να μην σου βγαίνει, Σιντ». Η Σίντνεϊ Σουίνι κατέληξε: «Ίσως χρειάζεται να είμαι ανοιχτή σε άλλες εμπειρίες και να προσπαθήσω να μην τα βάζω όλα σε ένα αυστηρό καλούπι για το τι νομίζω ότι χρειάζομαι».