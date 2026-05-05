Η Κιμ Καρντάσιαν με μεταλλικό πορτοκαλί bodysuit και ξανθιά στο Met Gala 2026

Η Κιμ Καρντάσιαν επέστρεψε στο Met Gala 2026 και μετέτρεψε το σώμα της σε ένα ζωντανό έργο τέχνης. Η εμφάνισή της ήταν μια ωδή στη γλυπτική της μόδας, καθώς επέλεξε ένα εμβληματικό bodysuit. Η δημιουργία, καρπός της συνεργασίας του θρυλικού καλλιτέχνη Allen Jones με το δίδυμο Whitaker Malem (Patrick Whitaker and Keir Malem), ήταν μια από τις πιο τολμηρές και συζητημένες στιγμές της φετινής διοργάνωσης στη Νέα Υόρκη.

Η εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν περιλάμβανε ένα μεταλλικό, πορτοκαλί bodysuit που αγκάλιαζε το σώμα σαν πανοπλία, με sculpted λεπτομέρειες που τόνιζαν τη σιλουέτα της. Το σύνολο συνδυάστηκε με μια ανοιχτή – μπροστά – φούστα και γόβες σε χρώμα nude.

Το σύνολο ήταν εμπνευσμένο από τη σειρά έργων Maitresse του Allen Jones, αλλά και από το iconic «Body Armour» έργο του καλλιτέχνη από τη δεκαετία του ’70.

Η Κιμ Καρντάσιαν ολοκλήρωσε το look με μια εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά, επιλέγοντας το ξανθό.