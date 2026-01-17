Η Σίσσυ Φειδά για τη γέννηση της κόρης της: Οι αξίες μου έγιναν πιο ξεκάθαρες, έγινα πιο δυνατή

Η Σίσσυ Φειδά έγινε μητέρα το 2016 και όπως έγραψε, από εκείνη την ημέρα άλλαξε η ζωή και η φιλοσοφία της. Η γνωστή interior designer έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς προτιμά να απασχολεί μόνο με θέματα της δουλειά της. Αυτή τη φορά όμως έκανε μια εξαίρεση, με στόχο να εξωτερικεύσει σκέψεις και συναισθήματα για το παιδί της.

Η Σίσσυ Φειδά ακολούθησε το viral trend του 2016 στο Instagram, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία που ξεχωρίζει από εκείνη την εποχή. Πιο αναλυτικά, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, η διακοσμήτρια κοινοποίησε ένα κοινό στιγμιότυπο με το παιδί της, στο οποίο εμφανίζονται αγκαλιά.

Περιγράφοντας τα συναισθήματά της για τη γέννηση της κόρης, που απέκτησε με τον σύζυγό της, Γιώργο Ανδρίτσο, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε: «Η χρονιά που έγινα μητέρα, η χρονιά που ένιωσα βαθιά ανιδιοτελή αγάπη, η χρονιά που η ζωή μου ξανάρχισε, η χρονιά που οι αξίες μου έγιναν πιο ξεκάθαρες, η χρονιά που έγινα πιο δυνατή και συνεννοήθηκα καλύτερα με τους ανθρώπους, αυτό είναι το throwback μου για το 2016».

«Η κόρη μου μεγαλώνει και μου έχει ζητήσει να μην λέω πολλά για εκείνη δημόσια και σέβομαι απόλυτα την επιθυμία της. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που είμαι μαμά της και νιώθω ευλογημένη που ο Θεός μου έδωσε ένα πολύ καλό παιδί και με αξίωσε να γίνω μαμά. Είναι το ωραιότερο και πιο πλήρες κομμάτι της ζωής μου», είχε δηλώσει παλαιότερα η Σίσσυ Φειδά σε συνέντευξή της στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Η Σίσσυ Φειδά είναι παντρεμένη με τον Γιώργο Ανδρίτσο από το 2014. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στη Μύκονο, έπειτα από αρκετά χρόνια κοινής πορείας, καθώς ήταν μαζί πριν από τον γάμο τους, για μεγάλο χρονικό διάστημα.