Η Σίσσυ Χρηστίδου απάντησε σε follower που την κατηγόρησε ότι κάνει photoshop στις φωτογραφίες της

Ένα ταξίδι στη Βαρκελώνη απόλαυσε μαζί με τους γιους της η Σίσσυ Χρηστίδου και μοιράστηκε κάποια στιγμιότυπα από την ισπανική πόλη με τους διαδικτυακούς τη φίλους στο Instagram.

Η λαμπερή παρουσιάστρια του ΜΕGA γιόρτασε μάλιστα εκεί τα 45α γενέθλιά της και είχε δημοσιεύσει κάποιες πόζες με την τούρτα της. Ωστόσο, η Σίσσυ Χρηστίδου ανέβασε και κάποιες άλλες μοναχικές φωτογραφίες από το κέντρο της πόλης και κατηγορήθηκε ότι έχει κάνει photoshop.

Τότε εκείνη αποφάσισε να αποκαλύψει στον εν λόγω follower αν η διαπίστωσή του είναι αληθινή ή όχι και το έκανε με τον πιο ανατρεπτικό τρόπο.

«Φαίνεται ξεκάθαρα η επεξεργασία στα σημεία, θολώνει η εικόνα», έγραψε ο εν λόγω χρήστης του Instagram ως σχόλιο για την ανάρτηση της γνωστής παρουσιάστριας.

Λίγο αργότερα η Σίσσυ Χρηστίδου δε δίστασε – όχι μόνο να σχολιάσει – αλλά και αναδημοσιεύσει αυτό που έγραψαν, δίνοντας με τον μοναδικό της τρόπο τη δική της απάντηση.

«Χα χα, ισχύει», έγραψε η Σίσσυ Χρηστίδου, προσθέτοντας φάτσες που γελούν και υπονοώντας ότι αυτό το σχόλιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έτσι, με τον τρόπο αυτόν διέψευσε ότι επεξεργάστηκε τις φωτογραφίες της από την Βαρκελώνη.

Η Σίσσυ Χρηστίδου, που δεν κρύβει τα χρόνια της, αποκάλυψε πρόσφατα ότι έχει κάνει 45 «ταξίδια γύρω από τον ήλιο», έκλεισε δηλαδή τα 45 της χρόνια.