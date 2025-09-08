Lifestyle

Η Σίσσυ Χρηστίδου λαμπερή και ανανεωμένη στη φωτογράφιση της εκπομπής της «Χαμογέλα και Πάλι»

Το backstage της φωτογράφησης για την εκπομπή της
Σίσσυ Χρηστίδου

Η νέα τηλεοπτική σεζόν βρίσκει τη Σίσσυ Χρηστίδου, ανανεωμένη και λαμπερή, λίγο πριν την έναρξη της εκπομπής της στο Mega, Χαμογέλα και πάλι.

Η παρουσιάστρια Σίσσυ Χρηστίδου και η παρέα που θα την πλαισιώνει φωτογραφήθηκαν για την εκπομπή θα κάνει έναρξη σε λίγες ημέρες.

Βίντεο από τα backstage της φωτογράφισης της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι»

 

Η Σίσσυ Χρηστίδου είχε βάλει τέλος στα ερωτήματα σχετικά με την επιστροφή της εκπομπής της πριν λίγες ημέρες, μέσα από το instagram, που ανάρτησε φωτογραφίες από την ομάδα που θα την πλαισιώνει και αποκάλυψε ότι η εκπομπή είναι ενταγμένη στο νέο πρόγραμμα του Mega.

 
 
 
 
 
Μαζί με την παρουσιάστρια φαίνεται πως θα είναι ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος και ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

Η εκπομπή αλλάζει και ώρα με την πρεμιέρα να είναι έτοιμη να πραγματοποιηθεί στις 9:20, στο Mega, από 20 Σεπτεμβρίου.

