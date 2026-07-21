Η Σίσσυ Χρηστίδου σε νέες εικόνες από την Κέρκυρα μετά την αποκάλυψη της σχέση της με τον Στέφανο Νεδέλκο

Η Σίσσυ Χρηστίδου παραμένει στην Κέρκυρα και σε νέες εικόνες που δημοσιοποίησε στο Instagram, φαίνεται λαμπερή και ανανεωμένη. Η παρουσιάστρια δεν έχει σχολιάσει το παραμικρό μετά τα δημοσιεύματα για τη νέα σχέση της. Στο πλευρό της φέρεται να βρίσκεται ο νεαρός επιχειρηματίας Στέφανος Νεδέλκος, που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο νησί του Ιονίου.

Στη νέα της ανάρτηση στο Instagram, η Σίσσυ Χρηστίδου δημοσίευσε μια φωτογραφία από το ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας, ποζάροντας χαμογελαστή στα γραφικά καντούνια του νησιού, ενώ σε ένα ακόμη στιγμιότυπο φωτογραφήθηκε μαζί με αγαπημένες της φίλες.

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Σίσσυ Χρηστίδου και Στέφανος Νεδέλκος, φέρονται σε σχέση τους τελευταίους μήνες. Ο 35χρονος διατηρεί 3 εστιατόρια στην Κέρκυρα. Όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις του, λατρεύει τον αθλητισμό, τα ταξίδια στον ελεύθερο χρόνο του, ενώ παρακολουθεί από κοντά αγώνες του Ολυμπιακού όταν το επιτρέπει το πρόγραμμά του.

Το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου του 2026, η Σίσσυ Χρηστίδου επισκέφθηκε ένα από τα καταστήματα του Στέφανου Νεδέλκου στην Κέρκυρα και λίγες ώρες αργότερα δημοσίευσε νέες εικόνες από τις διακοπές της. Η παρουσιάστρια φέρεται να έχει γυρίσει σελίδα στα προσωπικά της και να βρίσκεται σε μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sissy (@sissychristidou)

Ο Στέφανος Νεδέλκος έχει ύψος 2,01 μέτρα, είναι πρώην μπασκετμπολίστας και αγωνίζεται στον ποδοσφαιρικό σύλλογο Φαίακα Κέρκυρας. Διατηρεί ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ και αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας.

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stefanos Nedelkos (@stef_ned)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stefanos Nedelkos (@stef_ned)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stefanos Nedelkos (@stef_ned)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stefanos Nedelkos (@stef_ned)

Στο παρελθόν, η Σίσσυ Χρηστίδου είχε διαψεύσει κατηγορηματικά φήμες που την ήθελαν σε σχέση με επώνυμους Έλληνες, όπως για παράδειγμα με τον ηθοποιό Γιάννη Στάνκογλου. Αυτή τη φορά όμως, φαίνεται πως έχει βρει τον άνθρωπό της και περνάει χρόνο μαζί του.

Αν και η σχέση τους συζητιέται έντονα στο νησί της Κέρκυρας, κανένας από τους δύο δεν έχει προχωρήσει σε επίσημες δηλώσεις.