Η Σοφία Παυλίδου δηλώνει ερωτευμένη και ευτυχισμένη: «Τα παιδιά μου χαίρονται να είμαι καλά»

Η Σοφία Παυλίδου παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@Star», με αφορμή τη νέα της συνεργασία με τον Χάρη Ρώμα στην παράσταση «Η Πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα». Η ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων και για τα προσωπικά της. Δήλωσε ερωτευμένη και εξήγησε γιατί δεν επιθυμεί να απασχολεί τις κοσμικές στήλες των περιοδικών.

«Όταν είσαι 20 χρόνια σε μία σχέση, δεν ήταν η πρώτη μου προτεραιότητα να ξανακάνω μια σχέση. Ήθελα λίγο να μείνω μόνη μου, να βρω τα πατήματά μου. Τίποτα δεν είναι δύσκολο, αρκεί να το θέλεις. Αγαπώ τη μοναχικότητα γιατί κάνω ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι. Ακόμα και σε σχέση που είμαι, έχω και τις στιγμές που θα είμαι μόνη μου», ανέφερε η Σοφία Παυλίδου.

Για τη νέα της σχέση, η Σοφία Παυλίδου απάντησε: «Δεν μαθαίνονται οι δικές μου οι σχέσεις. Δεν τις επικοινωνώ, δεν έχω αισθανθεί την ανάγκη. Είμαι ευτυχισμένη, ερωτευμένη. Είμαι χαρούμενη για τα παιδιά μου για τα σκυλιά μου.

Τα παιδιά μου χαίρονται να είμαι καλά. Η ευτυχία δεν εξαρτάται από τον άλλο άνθρωπο, εξαρτάται από εμένα, το έχουν καταλάβει τα παιδιά και θέλουν να με βλέπουν καλά».

Το 1999, η Σοφία Παυλίδου ξεκίνησε τη σχέση της με τον παρουσιαστή και δημοσιογράφο Χρήστο Φερεντίνο. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2004 ενώ την ίδια χρονιά ήρθαν στον κόσμο οι δύο γιοι τους Δημήτρης και Κωνσταντίνος. Το 2016, το ζευγάρι πήρε διαζύγιο μετά από 17 χρόνια σχέσης.

«Στον χωρισμό φαίνεται και η ποιότητα της σχέσης τελικά. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι πάντα βελούδινο. Το πόσο πληγώθηκε ο καθένας είναι μια άλλη ιστορία. Το τι βγάλαμε προς τα έξω είναι άλλο: το διαχειριστήκαμε και το βγάλαμε πολιτισμένα, δεν μπορείς να ξεκατινιάζεσαι» είχε πει ο Χρήστος Φερεντίνος στο παρελθόν, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.