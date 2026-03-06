Lifestyle

Η Σοφία Βόσσου έπιασε δουλειά σε νέο μουσικό στέκι στα Σπάτα και βοηθάει σε όλες τις εργασίες

Η τραγουδίστρια πηγαίνοντας για να κάνει πρόβα με την ορχήστρα της, επιδόθηκε και στις υπόλοιπες δουλειές, με το χαρακτηριστικό της χιούμορ
H Σοφία Βόσσου πλένει πιάτα
H Σοφία Βόσσου πλένει πιάτα

Πέρα από υπέροχη ερμηνεύτρια, η Σοφία Βόσσου είναι και σπουδαίος άνθρωπος, στηρίζοντας φίλους συνεργάτες και τα μαγαζιά που εμφανίζεται.

Δια του λόγου του αληθές, η Σοφία Βόσσου, πριν από λίγες μέρες, βρέθηκε στο «Αntamoma Live & Events» στα Σπάτα, όπου τους εντυπωσίασε όλους, όταν έγινε ένα με τους εργάτες για να επισπεύσουν τις εργασίες του μουσικού πολυχώρου, για να είναι έτοιμο για την πρεμιέρα, στις 7 Μαρτίου.

Η Σοφία Βόσσου, σκούπισε, έβαψε, δοκίμασε τα τηγάνια, καθάρισε πιάτα, δοκίμασε το μενού του σεφ, μην χάνοντας στιγμή το χιούμορ της, θέλοντας με τον τρόπο της, να βάλει το δικό της λιθαράκι, στην επιτυχία του μαγαζιού, ένα νέο μουσικό εγχείρημα του επιχειρηματία Μάνου Χελιδονόπουλου, που είναι και προσωπικός της φίλος, και σύντομα, θα ξεκινήσει και η ίδια εμφανίσεις.

Σοφία Βόσσου
H Σοφία Βόσσου εν δράσει

Το «Antamoma» στα Σπάτα, που θα διασκεδάζει όλα τα Μεσόγεια και όχι μόνο, και θα ξεχωρίσει με τα δυνατά του live και το καλό φαγητό, κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 7 Μαρτίου, σε μια special guest εμφάνιση τον Ματθαίο Γιαννούλη, ενώ την Κυριακή το απόγευμα, η Ελένη Καρουσάκη θα απογειώσει τον κόσμο με την σειρά της. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μεσημέρι και βράδυ, η βασική ομάδα του μαγαζιού, με νέους ταλαντούχους ερμηνευτές, θα υποδέχονται σε guest, σπουδαία ονόματα του πενταγράμμου.

Εξ΄αυτών και η Σοφία Βόσσου, όπου από την Κυριακή 15 Μαρτίου και κάθε Κυριακή μεσημέρι, για όλες τις Κυριακές του Μαρτίου, θα δίνει το δυνατό μουσικό παρών της, με ένα non stop πρόγραμμα, όπως μόνο εκείνη ξέρει, με κέφι, χορό, τραγούδι, και καλό φαγητό.

Έτσι η Σοφία Βόσσου, πηγαίνοντας για να κάνει πρόβα με την ορχήστρα της, επιδόθηκε και στις υπόλοιπες δουλειές, με το χαρακτηριστικό της χιούμορ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
183
156
85
77
73
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo