Η Στεφανία Γουλιώτη κολύμπησε στα γαλανά νερά των θερμών πηγών της Ισλανδίας – «Έμεινα στο νερό που βράζει 4 ώρες»

Ένα μαγευτικό ταξίδι στην Ισλανδία έκανε η ηθοποιός Στεφανία Γουλιώτη η οποία απέκτησε όλες τις απαραίτητες εμπειρίες που θα έπρεπε, κάνοντας πεζοπορία στα βουνά αλλά και κολυμπώντας στα γαλανά νερά.

Στις τελευταίες φωτογραφίες που ανέβασε στον λογαριασμό της στο instagram, η Στεφανία Γουλιώτη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία ξεχωριστή δραστηριότητά της στα Blue Lagoon.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ηθοποιός κολύμπησε στις θερμές πηγές και έβαλε… λάβα στο πρόσωπό της.

Όπως έγραψε στο άλμπουμ με τις φωτογραφίες και τα βίντεο που ανέβασε «έμεινα στο νερό που βράζει σχεδόν 4 ώρες!!!».

«Η επαφή με τις δυνάμεις της φύσης σε ακινητοποιεί, σου θυμίζει να μένεις ταπεινός… (παρά την όποια διάθεση ειρωνείας που υπάρχει πάντα». «Με το χειμώνα που μας έρχεται χρειαζόταν…», κατέληξε η ηθοποιός η οποία κάνει τις τελευταίες της διακοπές πριν επιστρέψει στις υποχρεώσεις της στην Αθήνα.