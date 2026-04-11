Η Super Κική για τη μέρα που της έκοψαν το ρεύμα: Πήγα να πληρώσω τον λογαριασμό σε άλλη διεύθυνση

Η Super Κική βρέθηκε καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή της Αγγελικής Μανουσάκη και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη μέρα που διαπίστωσε πως η ΔΕΗ της είχε κόψει το ρεύμα για απλήρωτους λογαριασμούς. Περιέγραψε τα όσα έζησε και τον τρόπου που ολοκληρώθηκε η περιπέτειά της. Όπως είπε, αναγκάστηκε να τρέξει χωρίς να έχει πιει τον πρωινό καφέ της, που είναι μια από τις πιο αγαπημένες συνήθειές της.

Η Super Κική ανέφερε: «Ξυπνάω ένα πρωί, πάω να πατήσω το κουμπί της μηχανής του καφέ και δεν βγαίνει ο καφές, που είναι το πιο σημαντικό. Έχει φύγει το ρεύμα, γιατί το είχα απλήρωτο, είχε φτάσει ο λογαριασμός 3.000 ευρώ. Δεν είναι το θέμα ότι δεν έχω τα λεφτά αλλά το ξέχασα. Λέω: “μ@@α τι θα κάνω;”. Βγήκα από το σπίτι, μπαίνω στο αμάξι και ρώτησα κάποιες κυρίες “πού είναι η ΔΕΗ Παγκρατίου;” και επειδή μίλαγαν σπαστά ελληνικά, έγραψα άλλη διεύθυνση. Πήγα αλλού να πληρώσω τον λογαριασμό».

Επιπλέον, η γνωστή influencer είπε: «Τέλος πάντων, το βρήκα. Πάω να βγω από το αμάξι, με ανοιχτό το τσαντάκι και μου έπεσα 30 κραγιόν κάτω από ένα άλλο αμάξι. Σκύβω γονατιστή να πιάσω τα κραγιόν, κορνάρει ο κόσμος να περάσει, έρχονται δύο άτομα και ζητάνε φωτογραφία την ώρα που είμαι κάτω από το αμάξι και ψάχνω τα κραγιόν.

Φεύγω, πάω στη ΔΕΗ και βλέπω μια ουρά από εδώ μέχρι εκεί κάτω. Άλλο πράγμα που δεν κάνω ποτέ στη ζωή μου είναι να περιμένω στην ουρά. Με κίνδυνο κιόλας. Βάζω τις φωνές και λέω: “Χίλια συγγνώμη, δεν έχω πιει και καφέ. Σας παρακαλώ αν μπορείτε να με αφήσετε να πληρώσω και φεύγω. Αν θέλετε πληρώνω και τα δικά σας”.

«Με αφήνουν, πληρώνω φεύγω και πάω προς το αμάξι και δεν είναι εκεί. Νομίζω ότι μου το έχει πάρει γερανός, βάζω τα κλάματα, βλέπω έναν παππού και τον ρώτησα πού πάνε οι γερανοί τα αμάξια. Μου είπε ότι δεν ξέρει, συνεχίζω να βάζω τα κλάματα, στρίβω και το αμάξι ήταν λίγο πιο εκεί» ανέφερε καταληκτικά η Super Κική.