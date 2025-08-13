Η συγκινητική ανάρτηση της Σοφίας Χατζηπαντελή για την γιαγιάς της: «Η καρδιά μου είναι με το μικρό μου αγγελούδι στον ουρανό»

Πόνο και θλίψη για τον χαμό της αγαπημένης της γιαγιάς νιώθει η Σοφία Χατζηπαντελή και θέλησε να το μοιραστεί δημοσίως με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω δύο συγκινητικών αναρτήσεων

Το διεθνούς φήμης μοντέλο από την Κύπρο, μοιράστηκε την Τρίτη (12/8/25) μία σειρά από φωτογραφίες της με τη συνονόματη γιαγιά της, τονίζοντας ότι την έχει όλη την ημέρα στο μυαλό της. Μάλιστα, η Σοφία Χατζηπαντέλη τη χαρακτήρισε «μικρό αγγελούδι» της.

«Σήμερα, για κάποιο λόγο, η καρδιά μου είναι με το μικρό μου αγγελούδι στον ουρανό. Την γιαγιά Σοφία. Την έχω στο μυαλό μου όλη μέρα και δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί. Προσπαθώ να ζήσω την ιστορία που δεν πρόλαβε ποτέ να πει», έγραψε η Σοφία Χατζηπαντελή στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Αμέσως μετά η Σοφία Χατζηπαντέλη διευκρίνισε ότι έχει χάσει από τη ζωή της τη γιαγιά της εδώ και πολύ καιρό, αλλά

«Έχει περάσει τόσος καιρός από τότε που έγινε ο άγγελός μου, κι όμως σήμερα, για λόγους που δεν μπορώ να εξηγήσω, δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι την γιαγιά μου», έγραψε σε άλλη φωτογραφία που μοιράστηκε στα stories της.

Η ανάρτηση του μοντέλου κέντρισε το ενδιαφέρον τον θαυμαστών της και πολλοί έσπευσαν να της στείλουν την αγάπη τους, μέσω σχολίων.