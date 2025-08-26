Η Τέιλορ Σουίφτ αρραβωνιάστηκε τον Τράβις Κέλι – «Η δασκάλα των Αγγλικών σας και ο γυμναστής σας παντρεύονται»

Έπειτα από σχέση δύο χρόνων, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν. Το ζευγάρι που γνωρίστηκε το καλοκαίρι του 2023, ανακοίνωσε το χαρμόσυνο νέο με μία ανάρτηση στο Instagram το απόγευμα της Τρίτης (26.08.2025).

Η Τέιλορ Σουίφτ πόσταρε το απόγευμα της Τρίτης (26.08.2025) στο Instagram μερικά στιγμιότυπα, που τη δείχνουν με τον Τράβις Κέλσι να αγκαλιάζονται σε ένα πανέμορφο σκηνικό πλημμυρισμένο από λουλούδια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σχέση της Taylor Swift και του αστέρα του αμερικανικού ποδοσφαίρου, Travis Kelce ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2023, ενώ τα σενάρια περί πρότασης πήραν «φωτιά» τον Αύγουστο του 2024, όταν ο δημοσιογράφος του NFL, Άνταμ Σέφτερ, άφησε να εννοηθεί στον τηλεοπτικό «αέρα» πως ο αγαπημένος της διάσημης τραγουδίστριας είχε ήδη αγοράσει δαχτυλίδι.

View this post on Instagram A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

«Η δασκάλα των Αγγλικών σας και ο γυμναστής σας παντρεύονται», έγραψε η Taylor Swift στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στις φωτογραφίες αποτυπώνεται η στιγμή που ο αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου γονάτισε για να της προσφέρει το δαχτυλίδι των αρραβώνων τους.

Η σχέση τους ήρθε λίγους μήνες μετά τον πολύχρονο δεσμό της πασίγνωστης τραγουδίστριας με τον ηθοποιό, Τζο Άλγουιν, αλλά και το σύντομο ειδύλλιο με τον Μάτι Χίλι, frontman του συγκροτήματος «The 1975». Ο Τράβις Κέλσι, αντίστοιχα, βρισκόταν στα… χωρίσματα από την επί χρόνια σύντροφό του, Κέιλα Νικόλ, όταν γνώρισε την Τέιλορ Σουίφτ σε συναυλία της.