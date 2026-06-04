Θάνος Καραγρηγόρης: Η φιλία με τον Νότη Σφακιανάκη και η μάχη του 57χρονου με τον καρκίνο που έγινε άνιση

Ο Θάνος Καραγρηγόρης, από τα πιο τα έμπειρα και ικανά πρόσωπα της ελληνικής δισκογραφίας, ο επί σειρά ετών διευθύνων σύμβουλος της Universal, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 3 Ιουνίου, σε ηλικία μόλις 57 ετών. Ο καρκίνος μπήκε ύπουλα στη ζωή του πριν από χρόνια και από τότε ο ίδιος έδινε με γενναιότητα μάχη, που κάποια στιγμή έγινε άνιση. Ο Νότης Σφακιανάκης ήταν εκτός από συνεργάτης και προσωπικός φίλος του.

Ο Θάνος Καραγρηγόρης πίστεψε από νωρίς στις δυνατότητες του Νότη Σφακιανάκη και στάθηκε δίπλα του σε σημαντικές στιγμές της πορείας του. Η σχέση τους ξεπέρασε τα στενά όρια μιας επαγγελματικής συνεργασίας και εξελίχθηκε σε μια δυνατή φιλία, η οποία διατηρήθηκε αναλλοίωτη μέχρι το τέλος.

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Παρά την πολυετή αποχή του τραγουδιστή από τη δημόσια ζωή, οι δύο άνδρες δεν έχασαν ποτέ την επαφή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες της Espresso, συζητούσαν συχνά για τη μουσική, τους ανθρώπους του χώρου και το μέλλον του ελληνικού τραγουδιού, ενώ ο Θάνος Καραγρηγόρης φέρεται να ήταν από εκείνους που επιθυμούσαν να δουν τον Νότη Σφακιανάκη να επιστρέφει ξανά στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία που θα έγραφε ιστορία.

Η νέα αυτή απώλεια έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά προσωπικών δοκιμασιών που έχει βιώσει ο τραγουδιστής τον τελευταίο καιρό, κάνοντας ακόμη πιο βαρύ το φορτίο του πένθους που κουβαλά.

Ο Θάνος Καραγρηγόρης ήταν ευρύτερα γνωστός στον καλλιτεχνικό κόσμο για τη διορατικότητα, τον επαγγελματισμό και τον ακέραιο χαρακτήρα του. Στήριξε πολλούς νέους καλλιτέχνες στο ταλέντο των οποίων πίστεψε, ανοίγοντάς τους το δρόμο για μια επιτυχημένη καριέρα ενώ δεν δίστασε να επενδύσει σε νέες, ποιοτικές μουσικές προτάσεις σε μια εποχή που η ελληνική δισκογραφία είχε ακόμη καλλιτεχνικά οράματα και τολμούσε να τα υλοποιήσει.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε έντονη συγκίνηση και θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς υπήρξε ένας ιδιαίτερα αγαπητός και σεβάσμιος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας.