Η τούμπα του Τζουντ Λο: Γλίστρησε και παραλίγο να χάσει το λάπτοπ του στη Βενετία μετά το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Ο Τζουντ Λο έκανε τους θαυμαστές του να ανησυχήσουν καθώς δεν κατάφερε να κρατήσει την ισορροπία του σε θαλάσσιο ταξί στη Βενετία τη Δευτέρα (01.09.2025) με αποτέλεσμα να γλιστρήσει κατά την αποβίβασή του μετά τη συμμετοχή του στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Οι κάμερες έπιασαν τον ηθοποιό να γλιστράει και να πέφτει ενώ παραλίγο το λάπτο που να βρεθεί στα νερά της Βενετίας.

Στο βίντεο της Dailymail έχει καταγραφεί η στιγμή που ο Τζοντ Λο ενώ κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο μαζί με τη σύζυγό του Φίλιπα Κοάν, πάει να κατέβει από το θαλάσσιο ταξί στη Βενετία, γλιστράει και πέφτει ενώ στα χέρια του έχει το λάπτοπ του.

Οι θαυμαστές του στη Βενετία δεν έχασαν την ευκαιρία: τον σταμάτησαν για αυτόγραφα και φυσικά ήθελα να βεβαιωθούν ότι ήταν καλά, ενώ εκείνος, όχι μόνο δες τους απάντησε στις επίμονες ερωτήσεις του αν είναι καλά αλλά έδειχνε και φανερά ενοχλημένος.

Ο λόγος της παρουσίας του στην Ιταλία; Η πρεμιέρα της νέας του ταινίας Wizard of the Kremlin, όπου υποδύεται τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Μαζί του, στη μεγάλη οθόνη, η ταινία ξανασμίγει τον Λο με την Έμιλι Μπλαντ από το Jungle Cruise, σε μια ιστορία γεμάτη ένταση και πολιτικά παιχνίδια.

Ο Τζουντ Λο είχε παραδεχτεί πρόσφατα ότι η προοπτική τού ρόλου τον είχε «τρομοκρατήσει». Η ταινία σε σενάριο του βραβευμένου σκηνοθέτη και του Εμανουέλ Καρέρ βασίζεται στο ομώνυμο, μπεστ σέλερ του Τζουλιάνο ντα Έμπολι και ξετυλίγει την άνοδο του Πούτιν στη Ρωσία.