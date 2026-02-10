Η Τσάπελ Ρόαν αποχωρεί από το πρακτορείο του Κέισι Γουάσερμαν μετά τις αποκαλύψεις για δεσμούς με τον Επστάιν

Η τραγουδίστρια Τσάπελ Ρόαν ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το πρακτορείο ταλέντων Wasserman Music που διευθύνει ο Κέισι Γουάσερμαν, του οποίου το όνομα εμφανίζεται στα αρχεία Επστάιν.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η τραγουδίστρια Τσάπελ Ρόαν – η οποία έκανε τόπλες εμφάνιση στα Grammy και τράβηξε τα φλας – εξήγησε ότι η απόφασή της βασίζεται στο «καθήκον να προστατεύσει την ομάδα της» και ότι πιστεύει πως «οι ουσιαστικές αλλαγές στη βιομηχανία μας απαιτούν λογοδοσία». Η Ρόαν δεν αναφέρθηκε καθόλου στον Επστάιν ή στα αρχεία του Επστάιν στην ανακοίνωσή της για την αποχώρηση από το πρακτορείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Από σήμερα, δεν εκπροσωπούμαι πλέον από τη Wasserman, τον οργανισμό ταλέντων που διευθύνεται από τον Κέισι Γουάσερμαν», έγραψε χαρακτηριστικά η Τσάπελ Ρόαν, αιτιολογώντας την απόφασή της με σαφείς αναφορές στις αξίες που θεωρεί αδιαπραγμάτευτες στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας.

Η ερμηνεύτρια του Pink Pony Club σημείωσε ότι θέτει υψηλά στάνταρ στους συνεργάτες της και ότι έχει ευθύνη όχι μόνο απέναντι στον εαυτό της, αλλά και απέναντι στις ομάδες με τις οποίες συνεργάζεται.

«Κρατώ τις ομάδες μου στα υψηλότερα δυνατά πρότυπα και έχω καθήκον να τις προστατεύω. Κανένας καλλιτέχνης, ατζέντης ή εργαζόμενος δεν θα έπρεπε να αναμένεται να υπερασπιστεί ή να παραβλέψει πράξεις που συγκρούονται τόσο βαθιά με τις δικές μας ηθικές αξίες», ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η απόφασή της δεν στρέφεται κατά των ανθρώπων που εργάζονται στην εταιρεία. «Τρέφω βαθύ σεβασμό και εκτίμηση για τους ατζέντηδες και το προσωπικό που εργάζονται ακούραστα για τους καλλιτέχνες τους και αρνούμαι να μείνω παθητικά αμέτοχη», τόνισε.

Η τραγουδίστρια, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Κέιλι Ρόουζ Άμστατζ, κατέληξε υπογραμμίζοντας τη θέση της για το πώς θα πρέπει να λειτουργεί η εκπροσώπηση στον χώρο της μουσικής:

«Οι καλλιτέχνες αξίζουν εκπροσώπηση που να ευθυγραμμίζεται με τις αξίες τους και να στηρίζει την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά τους». Όπως σημείωσε, «η απόφαση αυτή αντικατοπτρίζει την πεποίθησή μου ότι ουσιαστική αλλαγή στη βιομηχανία μας απαιτεί λογοδοσία και ηγεσία που να εμπνέει εμπιστοσύνη».

Ο Κέισι Γουάσερμαν – ιδρυτής και CEO του Wasserman Group και επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής LA28 – βρέθηκε στο επίκεντρο μετά τη δημοσιοποίηση νέου πακέτου εγγράφων που συνδέονται με την υπόθεση Επστάιν. Στα έγγραφα αυτά περιλαμβάνονται email του 2003 μεταξύ του Γουάσερμαν και της Γκισλέιν Μάξγουελ, στενή συνεργάτιδας του Επστάιν, η οποία έχει καταδικαστεί για sex trafficking.

Ο ίδιος ο Γουάσερμαν έχει εκδώσει δημόσια δήλωση στην οποία αναφέρει ότι «μετανιώνει βαθιά» για την αλληλογραφία με τη Μάξγουελ, υποστηρίζοντας ότι αυτή έγινε «πριν γίνουν γνωστά τα εγκλήματά της», ενώ τονίζει ότι «δεν είχε ποτέ προσωπική ή επιχειρηματική σχέση» με τον Τζέφρι Επστάιν.