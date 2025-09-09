Η Τζένη Μπαλατσινού με τον πατέρα της και τον Βασίλη Κικίλια στο Ηρώδειο

Δυο από τους πιο σημαντικούς άνδρες της ζωής της, ο πατέρας της και ο σύζυγός της Βασίλης Κικίλιας, συνόδεψαν τη Τζένη Μπαλατσινού σε νυχτερινή έξοδο.

Ο φωτογραφικός φακός, κατέγραψε τη Τζένη Μπαλατσινού, στο πλευρό του πατέρα της και του Βασίλη Κικίλια- οι τρεις τους έδωσαν το παρών στη μουσική παράσταση του Σταύρου Ξαρχάκου, «Ταξίδι στο Φως», που πραγματοποιήθηκε χθες (08.09.2025) στο Ηρώδειο.

Το πρώην μοντέλο και παρουσιάστρια μαζί με τον σύζυγό της και υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, αλλά και τον πατέρα της, Βασίλη Μπαλατσινό, πραγματοποίησαν μια σπάνια από κοινού εμφάνιση.

Έχοντας κόψει τα μαλλιά της καρέ, η Τζένη Μπαλατσινού ήταν ντυμένη casual με τζιν παντελόνι, μαύρο αμάνικο πουκάμισο και φλατ πέδιλα.

Το «Ταξίδι στο Φως» ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024 με την εμβληματική φωταγώγηση του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο και ολοκληρώνεται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού με μια δεύτερη παράσταση την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, αφού τα εισιτήρια της χτεσινής εμφάνισης είχαν εξαντηληθεί σε χρόνο ρεκόρ.