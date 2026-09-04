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Κατερίνα Καινούργιου: Οι νέες φωτογραφίες από το Παρίσι και το όνειρό της να ανοίξει ανθοπωλείο

Η παρουσιάστρια απολαμβάνει κάθε στιγμή στη γαλλική πρωτεούσα
Κατερίνα Καινούργιου
Η Κατερίνα Καινούργιου στο Παρίσι
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Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής απολαμβάνουν μοναδικές στιγμές στην πιο ρομαντική πόλη του κόσμου και την αγαπημένη της λαμπερής παρουσιάστριας του ALPHA.

Όπως σας αποκαλύψαμε ήδη, το ζευγάρι βρίσκεται στο Παρίσι με την 5 μηνών κορούλα του, Ξένια. Μάλιστα, αυτό είναι το πρώτο ταξίδι που έκανε το μωράκι στο εξωτερικό και η Κατερίνα Καινούργιου δεν μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό της, δημοσιεύοντας αρκετές φωτογραφίες από τα υπέροχα μέρη που επισκέπτονται. Το ίδιο κάνει και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Την Παρασκευή (04.09.2026) η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της με τον σύντροφό της και την κόρη τους στη γαλλική πρωτεύουσα και αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της φίλους ποιο ήταν το όνειρο που είχε παλιά. Όπως έγραψε στο Instagram ήθελε να ανοίξει ένα ανθοπωλείο!

«Κάποτε ονειρευόμουν να έχω το δικό μου ανθοπωλείο. Ίσως γι’ αυτό έχω αδυναμία στα ανθοπωλεία του Marais. Τα πιο όμορφα που έχω δει», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου στη φωτογραφία που δημοσίευσε στο Instagrram.

Κατερίνα Καινούργιου
H αποκάλυψη της Κατερίνα Καινούργιου για το όνειρο που είχε

Επίσης, η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε και μία ακόμα φωτογραφία.

Σε αυτήν ο Παναγιώτης Κουτσουμπής κρατάει την κορούλα τους και κοιτάζουν με θαυμασμό τον Πύργο του Άιφελ.

Κατερίνα Καινούργιου
Η τρυφερή πόζα στο Instagram

Σημειώνεται ότι η γνωστή παρουσιάστρια την Πέμπτη (03.09.2026) δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι τους, αποκαλύπτοντας ότι αυτή τη φορά που έχει μαζί της στο Παρίσι και το μωρό της, όλα είναι διαφορετικά.

«Ένα Παρίσι που νόμιζα πως ήξερα, μέχρι που το είδα μαζί της…», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κατερίνα Καινούργιου.

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