Η Άννα Βίσση δημοσίευσε βίντεο με το νέο της τραγούδι «Όχι γιατί», όπου χορεύει τσιφτετέλι

Ένα «δώρο» θέλησε να κάνει η Άννα Βίσση στους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας στα social media ένα απόσπασμα από το νέο της τραγούδι που έχει τίτλο «Όχι γιατί».

Το κομμάτι είναι σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα και παραγωγή του Alex Papaconstantinou και Viktor Svensson. Πρόκειται για ένα κεφάτο και άκρως μελωδικό κομμάτι. Μάλιστα, στο βίντεο που δημοσίευσε η Άννα Βίσση την Παρασκευή (04.09.2026) στο Instagram λυκνύζεται στους ρυθμούς της μουσικής.

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Το βίντεο που ανέβασε στο Instagram, στο οποίο φαίνεται να βρίσκεται με τους συνεργάτες της, ενθουσίασε τους διαδικτυακούς της φίλους που έσπευσαν να της χαρίσουν likes και να της γράψουν πόσο πολύ τους αρέσει.

«Γιατί όχι», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της και μοιράστηκε ένα απολαυστικό βίντεο με ένα απόσπασμα από το νέο της τραγούδι που έχει τίτλο «Όχι γιατί».

«Όχι γιατί. Όχι γιατί. Όχι, γιατί.

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Όχι, γιατί δε μου πες ψέματα ποτέ και μου πληρώνεις τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ.

Όχι γιατί με πας στον έβδομο ουρανό κι όταν δεν είσαι πλάι μου πέφτω στο κενό.

Όχι γιατί κοντά σου νιώθω σιγουριά και τα φιλιά που δίνεις στάζουν φωτιά.

Όχι γιατί η αγάπη σου είναι αληθινή, αλλά για κάτι που είναι έξω από κάθε λογική.

Όχι γιατί. Όχι γιατί. Όχι γιατί», ακούγεται να τραγουδάει η Άννα Βίσση στο βίντεο που δημοσίευσε, χορεύοντας ταυτόχρονα ένα ξεσηκωτικό τσιφτετέλι.

Σημειώνεται ότι το τραγούδι «Όχι γιατί» θα μεταδοθεί για πρώτη φορά στα ραδιόφωνα τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες