Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Η Μαριάννα Πολυχρονίδη δημοσίευσε σπάνιες φωτογραφίες με τη 2 μηνών κόρη της

Η γνωστή ηθοποιός έγινε πρόσφατα μητέρα για πρώτη φορά
Mαριάννα Πολυχρονίδη
H Mαριάννα Πολυχρονίδη με το μωρό της
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε τον περασμένο Ιούλιου η γνωστή ηθοποιός, Μαριάννα Πολυχρονίδη, που την προηγούμενη σεζόν απολαύσαμε στον ρόλο της Ρίτας στη δραματική σειρά εποχής του ALPHA, «Porto Leone».

Η Μαριάννα Πολυχρονίδη δε συνηθίζει να μοιράζεται συχνά προσωπικές της στιγμές στα social media, ωστόσο έκανε μία εξαίρεση και δημοσίευσε πρόσφατα τις πιο τρυφερές πόζες με το μωράκι της, που είναι κοριτσάκι και περίπου 2 μηνών.

Μέσω αυτής της τρυφερής ανάρτησης που έγινε στο Instagram της Μαριάννας Πολυχρονίδη την Πέμπτη (03.09.2026) η δημοφιλής καλλιτέχνιδα αποκάλυψε την ευτυχία που νιώθει από τη στιγμή που κράτησε στην αγκαλιά της την κόρη της, καθώς την κοιτούσε με λατρεία και της χαμογελούσε γλυκά, ενώ σε κάποια από τις πόζες της φιλούσε και το μικροσκοπικό πόδι.

«Αυτές οι μικρές, καθημερινές στιγμές», έγραψε μεταξύ άλλων η Μαριάννα Πολυχρονίδη στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Σημειώνεται ότι η Μαριάννα Πολυχρονίδη ανακοίνωσε ότι έγινε μητέρα για πρώτη φορά μέσω του Instagram στις 18 Ιουλίου 2026, δημοσιεύοντας μια τρυφερή φωτογραφία.

«Τον τελευταίο καιρό… χορεύω στο ρυθμό των μικροσκοπικών σου ποδιών, αφήνομαι στα χεράκια σου να με πας όπου θέλεις, βλέπω τον κόσμο απ’ την αρχή μέσα απ’ τα μάτια σου.

Σ’ ευχαριστούμε που μας διάλεξες πανέμορφό μας πλάσμα!

Αγάπη μου σ’ευχαριστώ που δίνεις βάθος και ουσία στο μαζί», είχε γράψει στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

«Ανυπομονώ να κρατήσω στην αγκαλιά μου το μωρό μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, νιώθω ευλογία… Περιμένω», δήλωνε πριν από λίγους μήνες η Μαριάννα Πολυχρονίδη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
397
222
165
119
94
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Βιτόρια Σερέτι, η 28χρονη σύντροφος του Λεονάρντο Ντι Κάπριο μάγεψε τη Βενετία – Το τολμηρό μαύρο φόρεμα με το διάφανο ντεκολτέ
Η Σερέτι βρέθηκε στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του Μάρτιν ΜακΝτόνα, «Wild Horse Nine», φορώντας μια εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου Giorgio Armani Privé
Βιτόρια Σερέτι
Newsit logo
Newsit logo