Η Μαριάννα Πολυχρονίδη δημοσίευσε σπάνιες φωτογραφίες με τη 2 μηνών κόρη της

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε τον περασμένο Ιούλιου η γνωστή ηθοποιός, Μαριάννα Πολυχρονίδη, που την προηγούμενη σεζόν απολαύσαμε στον ρόλο της Ρίτας στη δραματική σειρά εποχής του ALPHA, «Porto Leone».

Η Μαριάννα Πολυχρονίδη δε συνηθίζει να μοιράζεται συχνά προσωπικές της στιγμές στα social media, ωστόσο έκανε μία εξαίρεση και δημοσίευσε πρόσφατα τις πιο τρυφερές πόζες με το μωράκι της, που είναι κοριτσάκι και περίπου 2 μηνών.

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Μέσω αυτής της τρυφερής ανάρτησης που έγινε στο Instagram της Μαριάννας Πολυχρονίδη την Πέμπτη (03.09.2026) η δημοφιλής καλλιτέχνιδα αποκάλυψε την ευτυχία που νιώθει από τη στιγμή που κράτησε στην αγκαλιά της την κόρη της, καθώς την κοιτούσε με λατρεία και της χαμογελούσε γλυκά, ενώ σε κάποια από τις πόζες της φιλούσε και το μικροσκοπικό πόδι.

«Αυτές οι μικρές, καθημερινές στιγμές», έγραψε μεταξύ άλλων η Μαριάννα Πολυχρονίδη στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Σημειώνεται ότι η Μαριάννα Πολυχρονίδη ανακοίνωσε ότι έγινε μητέρα για πρώτη φορά μέσω του Instagram στις 18 Ιουλίου 2026, δημοσιεύοντας μια τρυφερή φωτογραφία.

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«Τον τελευταίο καιρό… χορεύω στο ρυθμό των μικροσκοπικών σου ποδιών, αφήνομαι στα χεράκια σου να με πας όπου θέλεις, βλέπω τον κόσμο απ’ την αρχή μέσα απ’ τα μάτια σου.

Σ’ ευχαριστούμε που μας διάλεξες πανέμορφό μας πλάσμα!

Αγάπη μου σ’ευχαριστώ που δίνεις βάθος και ουσία στο μαζί», είχε γράψει στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

«Ανυπομονώ να κρατήσω στην αγκαλιά μου το μωρό μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, νιώθω ευλογία… Περιμένω», δήλωνε πριν από λίγους μήνες η Μαριάννα Πολυχρονίδη.