Η Τζένη Θεωνά ποζάρει με πορτοκαλί μπικίνι δίπλα στην πισίνα, λίγο πριν γεννήσει

Μανούλα για δεύτερη φορά πρόκειται να γίνει σε λίγες μόλις εβδομάδες η Τζένη Θεωνά και αυτό το διάστημα απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές, ανυπομονώντας να κρατήσει στην αγκαλιά της το δεύτερο παιδάκι της με τον σύζυγό της, Δήμο Αναστασιάδη.

Η δημοφιλής ηθοποιός βρίσκεται στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της και την Παρασκευή (08.08.2025) δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια υπέροχη φωτογραφία, στην οποία η Τζένη Θεωνά ποζάρει δίπλα στην πισίνα, φορώντας ένα πορτοκαλί μαγιό.

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η σύζυγός του Δήμου Αναστασιάδη ποζάρει χωρίς μακιγιάζ και με ένα λαμπερό χαμόγελο που φανερώνει την ευτυχία που βιώνει. Συγχρόνως φαίνεται η φουσκωμένη της κοιλίτσα.

Σε λίγες μόλις ημέρες η Τζένη Θεωνά θα φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδάκι της, που είναι κι αυτό αγοράκι. Σημειώνεται ότι το αγαπημένο ζευγάρι είναι μαζί από το 2014 και έχουν ήδη έναν γιο, τον 6χρονο Αρίωνα.

«Είμαστε χαρούμενοι, είμαστε ευτυχισμένοι, είμαστε γεροί και εύχομαι για όλες τις οικογένειες το ίδιο. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε οτιδήποτε άλλο. Σας ευχαριστούμε πολύ! Είναι νωρίς για όλα. Όταν είσαι καλά με έναν άνθρωπο, πας παρακάτω. Δεν ξέρω αν είναι εξέλιξη, για εμάς είναι μια συνέχεια. Εγώ είμαι δίπλα στην Τζένη και τη στηρίζω», είχε εξομολογηθεί μεταξύ άλλων ο Δήμος Αναστασιάδης για το μωρό που περιμένουν.

Η είδηση της εγκυμοσύνης της ηθοποιού είχε γίνει γνωστή από ένα δημοσίευμα που κυκλοφόρησε την Κυριακή (04.05.2025) στο ένθετο «Real Life» της εφημερίδας «Real News» και έφερε την υπογραφή της δημοσιογράφου Κορύνας Μαντάγαρη.