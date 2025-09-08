Η Τζένιφερ Άνιστον επιβεβαιώνει τη σχέση της με τον Τζιμ Κέρτις με μία φωτογραφία στο Instagram

Καλοκαίρι γεμάτο έρωτα για την Τζένιφερ Άνιστον, καθώς η σχέση της με τον υπνοθεραπευτή Τζιμ Κέρτις φαίνεται να παίρνει «επίσημο» χαρακτήρα. Η ηθοποιός ανέβασε φωτογραφία του στο Instagram επισημοποιώντας, κατά κάποιο τρόπο τη σχέση τους.



Η Τζένιφερ Άνιστον ενθουσίασε τους 44,5 εκατ. followers της με μια σειρά φωτογραφιών της από το καλοκαίρι της. Ανάμεσα σε αυτές κι ένα γλυκό στιγμιότυπο με τον σύντροφό της Τζιμ Κέρτις να κοιτάζει το ηλιοβασίλεμα στην παραλία.



Άλλες εικόνες περιλάμβαναν την Άνιστον να περπατάει σε πάρκο με λευκό τοπ, μαύρο παντελόνι και σαγιονάρες, μία selfie με τη κολλητή της Κόρτνεϊ Κοξ, φιλιά με τον σκύλο της, selfie με τη Σάντρα Μπούλοκ και πολλές ακόμα.

Η 56χρονη ηθοποιός Τζένιφερ Άνιστον εθεάθη με τον γοητευτικό life coach και «γκουρού του έρωτα» Τζιμ Κέρτις τον Ιούλιο στη Μαγιόρκα. Μάλιστα, η Άνιστον, στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Daily Mail, φαίνεται να συστήνει τον καλό της στους στενούς της φίλους.

Υπενθυμίζεται ότι η Άνιστον αποκάλυψε τον Απρίλιο ότι είχε στραφεί στην ύπνωση για να ξεπεράσει τους φόβους της για το αεροπλάνο και τα ταξίδια, κάτι που ενισχύει τις φήμες ότι μπορεί να έρθει πολύ κοντά με τον Κέρτις.