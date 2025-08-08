Η Τζένιφερ Λόπεζ «έφαγε πόρτα» από κατάστημα Chanel της Κωνσταντινούπολης – H αντίδρασή της

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα πριν από μερικές ώρες στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας με… πρωταγωνίστρια τη διάσημη σταρ, Τζένιφερ Λόπεζ. Όταν η τραγουδίστρια βρέθηκε στην πόλη για να δώσει συναυλία αποφάσισε να πάει και μία βόλτα στα μαγαζιά, αλλά όταν βρέθηκε σε κατάστημα της Channel, δεν της επιτράπηκε η είσοδος.

Η Τζένιφερ Λόπεζ τη Δευτέρα (04.08.2025), δύο εικοσιτετράωρα πριν τη συναυλία της την Κωνσταντινούπολη αποφάσισε να πάει για ψώνια στο Istinye Park, ένα πολυτελές εμπορικό κέντρο της περιοχής με αναγνωρίσιμα brands. Κάποια στιγμή, λοιπόν, βρέθηκε μπροστά από ένα κατάσταση Chanel, αλλά ο σεκιούριτι δεν την αναγνώρισε και της έδωσε… πόρτα.

Ο φύλακας ασφαλείας εμπόδισε τη διάσημη σταρ να να εισέλθει στο κατάστημα, διότι δεν την αναγνώρισε και της είπε ότι είναι το μαγαζί ήταν ήδη γεμάτο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τζένιφερ Λόπεζ του απάντησε ήρεμα, λέγοντάς του: «Εντάξει, κανένα πρόβλημα» και έφυγε χωρίς να εκφράσει κάποια αντίρρηση.

Τότε το προσωπικό του καταστήματος που κατάλαβε ποια ήταν την προσέγγισε ξανά, προκαλώντας την να μπει στο κατάστημα, όμως εκείνη αρνήθηκε.

Παρά το περιστατικό, η τραγουδίστρια πέρασε σχεδόν τρεις ώρες κάνοντας βόλτες και ψωνίζοντας πολυτελή ρούχα στα γειτονικά καταστήματα Celine και Beymen. Μάλιστα τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Τζένιφερ Λόπεζ πραγματοποίησε αγορές συνολικού ύψους 12.000 δολαρίων.

Σχετική ανάρτηση στο Twitter έκανε και το ειδησεογραφικό site Haber Filesi.

Jennifer Lopez, Yenikapı’daki konser için geldiği İstanbul’da alışveriş için İstinye Park’a gitti.



Lopez’i tanımayan Chanel’in güvenlik görevlisi “Doluyuz” diyerek ünlü sanatçıyı içeri almadı.



Bu geri çevirmeyi sorun etmeyen Lopez, “Tamam, sorun değil” diyerek döndü. pic.twitter.com/uiaYv3pN8C — Haber Filesi (@haberfilesi) August 5, 2025

Η συναυλία της Τζένιφερ Λόπεζ πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη την Τετάρτη και ήταν μία από τις μεγαλύτερες παραγωγές στην Τουρκία φέτος. Η σκηνή, που σχεδιάστηκε ειδικά για αυτήν την εκδήλωση, είναι εμπνευσμένη από τους ιστορικούς επτά λόφους της Κωνσταντινούπολης και κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου στην Τουρκία. Με μήκος 72 μέτρα, συναρμολογήθηκε χρησιμοποιώντας υλικά που μεταφέρθηκαν από 70 φορτηγά.

Επίσης ένα συνεργείο 187 τεχνικών εργάστηκε για τη διαμόρφωση της σκηνής, η οποία περιλαμβάνει 800 φώτα, 184 ηχεία και μια τεράστια οθόνη LED με ανάλυση 20.000 pixel, ενώ μία 1.500 ατόμων ασφαλείας έχει αναλάβει τη διασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης της εκδήλωσης.