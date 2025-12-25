Η Τζένιφερ Λόπεζ έκανε χριστουγεννιάτικο πάρτι στο σπίτι της με dress code ασορτί πιτζάμες

Η Τζένιφερ Λόπεζ διοργάνωσε ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο πάρτι την παραμονή Χριστουγέννων (24.12.2025) στο σπίτι της και προσκάλεσε όλους τους φίλους της. Μάλιστα, η βραδιά είχε dress code το οποίο δεν ήταν άλλο από κομψές ασορτί πιτζάμες σε λευκές και κόκκινες αποχρώσεις.

Η διάσημη καλλιτέχνιδα παρόλο που είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες του μουσικού πενταγράμμου και του σινεμά, ταυτόχρονα είναι και μία απλή γυναίκα που αγαπάει να περιποιείται τα αγαπημένα της πρόσωπα και να περνάει χρόνο μαζί τους. Έτσι, συγκέντρωσε τους φίλους της στο σπίτι της και πέρασαν όμορφες στιγμές στον τεράστιο καναπέ της.

Παράλληλα, η Τζένιφερ Λόπεζ πόζαρε μπροστά από το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο της, το οποίο ήταν στολισμένο με όμορφες μπάλες και πολλά φωτάκια.

«Ήταν η νύχτα», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 ήταν στην Αμερική η Ημέρα των Ευχαριστιών και η καταξιωμένη τραγουδίστρια και ηθοποιός γιόρτασε στο σπίτι της την ξεχωριστή αυτή στιγμή του χρόνου, ψήνοντας μία γεμιστή γαλοπούλα και φτιάχνοντας γλυκά.

Εν τω μεταξύ, πρόσφατα η Τζένιφερ Λόπεζ τραγούδησε σε γάμο στην Ινδία εισπράττοντας 2 εκατομμύρια δολάρια.