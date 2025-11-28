Η Τζένιφερ Λόπεζ έψησε γαλοπούλα για την Ημέρα των Ευχαριστιών και στόλισε χριστουγεννιάτικο δέντρο

Η Τζένιφερ Λόπεζ εκτός από διάσημη καλλιτέχνιδα και μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες του μουσικού πενταγράμμου και του σινεμά είναι και μία απλή νοικοκυρά που λατρεύει να περιποιείται τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 ήταν στην Αμερική η Ημέρα των Ευχαριστιών και η καταξιωμένη τραγουδίστρια και ηθοποιός γιόρτασε στο σπίτι της την ξεχωριστή αυτή στιγμή του χρόνου. Η Τζένιφερ Λόπεζ έψησε μία μεγάλη γεμιστή γαλοπούλα και γλυκά, ενώ ταυτόχρονα στόλισε ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Μάλιστα, δημοσίευσε και μία σειρά από αναμνηστικές φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Σε κάποιες από αυτές πόζαρε στην κουζίνα του σπιτιού της κρατώντας μία ψημένη γαλοπούλα αλλά και άλλα λαχταριστά εδέσματα που έψησε στον φούρνο της.

«Αυτά είναι μερικά από τα αγαπημένα μου πράγματα… Χρόνια πολλά σε όλους για την Ημέρα των Ευχαριστιών. Ελπίζω να περάσατε όλοι μια όμορφη μέρα», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η διάσημη καλλιτέχνιδα.

Παράλληλα, η Τζένιφερ Λόπεζ στόλισε ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο, με όμορφες μπάλες και πολλά φωτάκια.

Εν τω μεταξύ, πρόσφατα η Τζένιφερ Λόπεζ τραγούδησε σε γάμο στην Ινδία εισπράττοντας 2 εκατομμύρια δολάρια.