Ελένη Μενεγάκη: Η Άση Μπήλιου είχε προβλέψει ότι θα ξαναπαντρευτεί και θα κάνει παιδί, όταν χώρισε από τον Γιάννη Λάτσιο

H Άση Μπήλιου έδωσε μία νέα συνέντευξη και αναφέρθηκε στα όσα «μαρτυρούν» τα άστρα για το μέλλον της Ελλάδας. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι η γνωστή αστρολόγος είχε προβλέψει μετά το διαζύγιο της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου ότι η παρουσιάστρια θα παντρευτεί ξανά και θα κάνει τέταρτο παιδί.

Την εν λόγω αποκάλυψη έκανε η Χρίσλα Γεωργακοπούλου στην εκπομπή «The Room» του flash.gr, όπου φιλοξένησε την Άση Μπήλιου. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν με την Ελένη Μενεγάκη και μάλιστα ήταν πλάι της το διάστημα που είχε γίνει γνωστό το διαζύγιό της από τον Γιάννη Λάτσιο το μακρινό 2010.

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«Και εδώ λοιπόν θα αποκαλύψω ότι το τότε 2010 έρχεται η Άση Μπήλιου, που γίνεται ο απόλυτος χαμός με το διαζύγιο της Ελένης Μενεγάκη και μου λέει με ένα πάρα πολύ απλό και ήρεμο τρόπο “όλα καλά θα πάνε και για την Ελένη και για τον Γιάννη. Η Ελένη θα παντρευτεί, θα κάνει κι άλλο παιδί”»”. Εγώ είπα “έλα, Άση, εντάξει, ας τελειώνουμε λίγο με αυτή την ιστορία” και έφυγα. Η Ελένη παντρεύτηκε, έκανε παιδί, ο Γιάννης είναι μια χαρά, τα παιδιά είναι μια χαρά», είπε η Χρίσλα Γεωργακοπούλου.

«Βλέπεις ότι θα έχουμε τέτοια πολλά ανακατωσούρες στους γνωστούς ανθρώπους; Έχεις δει ότι θα γίνει αλλαγή πολύ;», ρώτησε στη συνέχεια την Άση Μπήλιου.

«Κοίταξε, να σου πω κάτι. Αλλαγές θα έχουμε και το και το ζώδιο του Λέοντα είναι ένα ζώδιο που έχει να κάνει με το παιδί. Πιστεύω δηλαδή ότι μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι μπορεί να έχουμε, άντε, να λυθεί λίγο το δημογραφικό, λίγες περισσότερες γεννήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια», προέβλεψε για το μέλλον η Άση Μπήλιου.