Η Τζίνα Αλιμόνου, μέσα από τις αναρτήσεις της στα social media, αποκάλυψε ότι βρέθηκε στην Πάρο και απολαμβάνει τις διακοπές της.

«Προσγείωση στον πλανήτη τεμπελιά», έγραψε χαρακτηριστικά κάτω από την ανάρτησή της στο Instagram, δείχνοντας έτσι πως ξεκινά περίοδος διακοπών.

Σε πρόσφατες δηλώσεις για το ενδεχόμενο να τη δούμε με δική της εκπομπή: «Μου αρέσει το well being κι αυτό θα ήταν κάτι που θα με ενδιέφερε να κάνω τηλεοπτικά, δηλαδή μία πολύ μοντέρνα εκπομπή με well being.

Ο καλός τρόπος ζωής είναι κάτι που έχω μάθει από την οικογένειά μου», απάντησε η Τζίνα Αλιμόνου, η οποία για την ώρα απολαμβάνει τις διακοπές της.