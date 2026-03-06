Η Βάσια Λόη μίλησε για τις στιγμές αγωνίας που πέρασε στο Ντουμπάι: «Είχα εγκλωβιστεί με τους γιους μου»

Μία μεγάλη περιπέτεια γεμάτη αγωνία πέρασε πριν από λίγα εικοσιτετράωρα η παρουσιάστρια Βάσια Λόη, καθώς εγκλωβίστηκε με τους δύο γιους της στο Ντουμπάι, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η γνωστή παρουσιάστρια, που τα τελευταία χρόνια απέχει συνειδητά από την τηλεόραση και έχει αφιερωθεί στην οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον σύζυγό της, Νικόλα Μαδιά, μίλησε την Παρασκευή (06.03.2026) στο δελτίο ειδήσεων του MEGA. Η Βάσια Λόη περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που πέρασε στον Ντουμπάι.

Η Βάσια Λόη ήταν με τους έφηβους γιους της στο Ντουμπάι το προηγούμενο Σάββατο (28.02.2026), την ημέρα, δηλαδή, που ξέσπασε ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Έτσι, η πτήση της Κυριακής που θα έπαιρνε από το Ντουμπάι δεν πραγματοποιήθηκε και εκείνη αναγκάστηκε να πάει στο Ομάν για να μπορέσει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Τελικά, η παρουσιάστρια και τα παιδιά της επαναπατρίστηκαν την Τετάρτη.

«Ήμουν στο Ντουμπάι με τους γιους μου που είναι 12 και 13 ετών. Θα επιστρέφαμε την Κυριακή το πρωί και μας βρήκαν εκεί τα γεγονότα του Σαββάτου. Η πρώτη μέρα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Είχαμε βγει κάποια στιγμή γύρω στις επτά παρά, να περπατήσουμε στους δρόμους του Ντουμπάι και ακούσαμε έναν εκκοφαντικό θόρυβο. Τρομάξαμε. Τρόμαξε όλος ο κόσμος. Είδαμε ένα σύννεφο καπνού από μακριά, φαινόταν σε όλο το Ντουμπάι», περιέγραψε η Βάσια Λόη.

«Πήγαμε γρήγορα στο σπίτι, να δούμε τι θα κάνουμε, να μαζέψουμε τα πράγματα, γιατί μέναμε σε πολύ ψηλό κτήριο… Πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο κοντά, να είμαστε χαμηλά. Εκεί ξεκίνησε ο τρόμος. Όλο το βράδυ ερχόντουσαν τα μηνύματα της πολιτικής προστασίας στα κινητά μας…

Όλος ο κόσμος όταν άκουγε έναν θόρυβο έβγαινε έξω να δει τι γίνεται. Μας έλεγαν να μένουμε μακριά από τα παράθυρα. Καθόμασταν με τα παιδιά μέσα στο δωμάτιο με τα ρούχα, να είμαστε σε ετοιμότητα», ανέφερε στη συνέχεια η γνωστή παρουσιάστρια.

«Την επόμενη μέρα ήταν πιο ήσυχα τα πράγματα… Είχε κλείσει ο εναέριος χώρος. Μετά από δυο 24ωρα στο Ντουμπάι αποφασίσαμε με τον άντρα μου να πάμε στο Ομάν που εκεί γινόντουσαν κάποιες πτήσεις…

Στην Αθήνα φτάσαμε την Τετάρτη το βράδυ. Ήταν η πρώτη πτήση που έγινε από το Ομάν. Η οργάνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών και τις Πρεσβείες ήταν εντυπωσιακή», είπε ακόμα η Βάσια Λόη.