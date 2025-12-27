Η Χάρις Αλεξίου έγινε 75 ετών και το γιόρτασε με μία εντυπωσιακή τούρτα: «Πάμε γι’ άλλα τώρα»

Λίγο πριν την εκπνοή του χρόνου, η Χάρις Αλεξίου γιόρτασε τα γενέθλιά της και έσβησε ένα κεράκι!

Η σπουδαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια γεννήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 1950. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα, Σάββατο (27.12.2025) η Χάρις Αλεξίου έκλεισε τα 75 της χρόνια!

Η Χάρις Αλεξίου παραμένει το πιο ζωντανό σύμβολο της ελληνικής μουσικής, αποδεικνύοντας πως η τέχνη δεν έχει ηλικία, αλλά μόνο εξέλιξη. Παρόλο που έχει διαγράψει μία πολύ σημαντική καριέρα 50 ετών στο μουσικό πεντάγραμμο, το 2020 πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από το τραγούδι διότι η φωνή της δεν είναι πλέον η ίδια. Τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, την απολαμβάνουμε ως ηθοποιό στη δραματική σειρά του Mega «Maestro», που γράφει και σκηνοθετεί ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

«Πάει πέρασε κι αυτό! Πάμε γι’ άλλα τώρα!», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της.

Κάτω από την ανάρτησή της πλήθος κόσμου έσπευσε να της στείλει τις ευχές του, ανάμεσά τους ήταν ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, η Νατάσσα Μποφίλιου, η Ταμίλλα Κουλίεβα, η Έμιλυ Κολιανδρή, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ο Γιώργος Μπένος, η Χρύσα Ρώπα και ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Πριν από μερικά χρόνια η Χάρις Αλεξίου δήλωσε: «Η φωνή μου δεν υπάρχει πια».

Παρά την απόσυρσή της από το τραγούδι η καλλιτέχνιδα έχει κάνει κάποιες δισκογραφικές δουλειές, όπως ντουέτα και επανεκτελέσεις, ενώ ταυτόχρονα ασχολείται ενεργά τόσο με το θέατρο όσο και με την τηλεόραση.