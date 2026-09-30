Αθηνά Οικονομάκου: Θα με χρυσοπλήρωναν να δείχνω τα παιδιά μου στα social και να τα χρησιμοποιώ για εμπορικούς λόγους

Η Αθηνά Οικονομάκου λατρεύει να μοιράζεται στιγμές από τη ζωή της με τους διαδικτυακούς της φίλους, καθώς εκτός από επιτυχημένη ηθοποιός και επιχειρηματίας είναι και contant creator στα social media.

Πρόσφατα θέλησε να ξεκαθαρίσει τους λόγους που συνειδητά δεν δείχνει τα πρόσωπα των παιδιών της, του Μάξιμου και της Σιέννας στα social media, τονίζοντας ότι το κάνει για να προστατέψει την ιδιωτικότητά τους. Ταυτόχρονα, στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok η Αθηνά Οικονομάκου ανέφερε ότι έχει κατηγορεί ότι παραμελεί τα παιδιά της, επειδή δεν τα προβάλλει.

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«Λοιπόν, σκρόλαρα στο Instagram και έπεσα σε ένα βίντεο της αγαπημένης Άννας Σκανδαράκη που μιλούσε σχετικά με την προβολή των παιδιών μας στα social media και τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτό. Aυτή η έκθεση τέλος πάντων με βρήκε πολύ σύμφωνη.

Και κάνω αυτό το βίντεο για να εξηγήσω τη δική μου θέση, γιατί πολλές φορές έχω κατηγορηθεί ότι εγώ παραμελώ τα παιδιά μου, ότι δεν είμαι με τα παιδάκια μου. Γιατί περισσότερο φαντάζομαι συμβαίνει αυτό, γιατί τη ζωή μου δεν την ξέρετε, γιατί δεν τα δείχνω. Δεν τα δείχνω στα social media. Δηλαδή, θα ανεβάσω μία φορά στις δύο βδομάδες κάτι, μπορεί και καθόλου. Καλά και φάτσα δεν το συζητάμε ότι δεν έχω δείξει ποτέ και ούτε πρόκειται, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι ενός είδους εμπορευματοποίηση. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κανέναν που το κάνει, χωρίς να θέλω να πω ότι αυτοί που το κάνουν το κάνουν γι’ αυτόν τον λόγο.

Ο καθένας αποφασίζει και επιλέγει στη ζωή του και είναι ώριμος όταν έχει παιδιά να επιλέξει τι θέλει να κάνει και τους λόγους που το κάνει. Δεν θέλω να συγκρουθώ με κανέναν. Δεν θέλω να πω σε καμία περίπτωση ότι εγώ είμαι καλύτερη και τα κάνω σωστά, αλλά θέλω να σας δώσω τροφή για σκέψη. Δηλαδή ότι είναι ακριβώς αντίθετος ο λόγος που το κάνω εγώ. Είναι για να τα προστατεύσω.

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Θα έπαιρνα περισσότερα likes, περισσότερα views, περισσότερα λεφτά με το να δείχνω τα παιδιά μου και να τα χρησιμοποιώ για εμπορικούς λόγους, που μου το έχουν ζητήσει brands πολλές φορές και ξέρω θα με χρυσοπλήρωναν γι’ αυτό. Και δεν το κάνω πολύ συνειδητά γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί ακόμα και όταν είμαστε έξω και ένας φαν θα έρθει για να μου ζητήσει φωτογραφία, τα γυρνάω πλάτη. Τους λέω να κάτσουν λίγο δίπλα και πολλές φορές και τα παιδιά με ρωτάνε “Μαμά γιατί; Θέλουμε κι εμείς να είμαστε στη φωτογραφία. Γιατί δεν μας θέλεις; Γιατί δεν μας δείχνεις τη φατσούλα μας; Γιατί μας βάζεις να γυρνάμε πλάτη; Γιατί δείχνεις μόνο το χεράκι μου μαμά; Γιατί μόνο το κεφαλάκι μου;”.

Πολλές φορές με ρωτάνε και τους λέω “Γιατί θεωρώ ότι δεν έχω εγώ κανένα δικαίωμα να επιλέξω για εσάς το αν θέλετε να προβάλλεστε, ειδικά σε ένα λογαριασμό με τόσους πολλούς followers και τόση μεγάλη δυναμική. Όταν μεγαλώσετε και είστε ολόκληρα πια παιδάκια και ακόμα ίσως και όταν ενηλικιωθείτε, αν χρειαστεί, θα επιλέξετε εσείς ώριμα και συνειδητά και αν είναι δική σας απόφαση, εγώ με πολύ μεγάλη χαρά θα ανεβάσω εκατό φωτογραφίες δικές σας”. Και πιστέψτε με, έχουν πολύ ενδιαφέρον τα δικά μου παιδάκια. Πολύ ενδιαφέρον. Θα γελούσατε πολύ με πάρα πολλά βίντεο.

Θα είχα απίστευτα views, αλλά δεν με απασχολεί. Οπότε λίγο ας ανοίξουμε λίγο το κεφαλάκι μας να σκεφτούμε καμιά φορά ότι κρίνουμε κάποιους ανθρώπους. Και επί της ουσίας δεν έχουμε ιδέα τι κάνουν και γιατί το κάνουν. Και ίσως κάποιες φορές αυτό που κρύβεται πίσω από αυτό να κρύβει μια αλήθεια που είναι εντελώς αντίστροφη από αυτή που πιστεύουμε.

Καθόλου για να το παίξω καλή μαμά. Καθόλου για να το παίξω σωστή. Λέω τη δική μου εκδοχή από την καρδιά μου, με πολύ αγάπη. Λίγο για να σας δείξω κι άλλους δρόμους, να σας ανοίξω κι άλλα παραθυράκια στον τρόπο που σκέφτεστε.

Χωρίς να είμαι ειδήμων, χωρίς να ξέρω αν κάνω το σωστό ή όχι, σύμφωνα με τις δικές μου απόψεις και αντιλήψεις. Αυτά με πολύ αγάπη», κατέληξε στο βίντεο που δημοσίευσε η Αθηνά Οικονομάκου το βράδυ της Τρίτης (29.09.2026).