Λένα Διβάνη: «Είχα κάποτε μια συγκάτοικο που πίστευε ότι είναι εγώ»

Η Λένα Διβάνη έδωσε μία νέα συνέντευξη και αποκάλυψε μία άγνωστη παράξενη ιστορία που βίωσε στο παρελθόν με μία συγκάτοικο που είχε. Όπως ανέφερε η γνωστή συγγραφέας αυτή η γυναίκα είχε ψυχιατρικό θέμα και πίστευε ότι είναι η… Λένα Διβάνη.

Η Λένα Διβάνη μίλησε για όλα στην εκπομπή «Studio στις 3» του ΣΚΑΪ και περιέγραψε τι συνέβη με την εν λόγω συγκάτοικο στον Θανάση Αναγνωστόπουλο και τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου, την Τετάρτη (30.09.2026).

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«Είχα μια συγκάτοικο η οποία ήταν από τη Χίο, καπετανοπαίδι. Όπου ξέρετε εκεί οι γυναίκες στη Χίο μένουν μόνες τους, ειδικά τότε, μένανε για τρία χρόνια. Τώρα μένουν για ένα, ενάμιση. Για τρία χρόνια, δύο, τρία χρόνια. Τα παιδιά τα μεγάλωναν οι γυναίκες και συχνά είχαν και την πεθερά μέσα. Επομένως, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα», είπε αρχικά η Λένα Διβάνη.

»Λοιπόν, οπότε τα κορίτσια ήταν σε δυσάρεστη θέση να μην μπορούν να βγουν και απ’ το σπίτι χωρίς να έχουν έναν συγγενή να τους συνοδεύει και τα λοιπά. Γιατί ελλείποντος του πατρός έπρεπε το όνομα να είναι καθαρό. Τα αγόρια πάλι κάναν ό,τι ήθελαν. Λοιπόν, είχα μία τέτοια συγκάτοικο. Και δε θα σας πω πολλά γιατί είναι… θρίλερ αυτό που έζησα», αποκάλυψε ακόμα.

«Θα πω μόνο μία φράση. Αυτή πίστευε ότι είναι εγώ, γιατί είχε μεγαλώσει με τέτοιο τρόπο που είχε τρελαθεί. Όπως αποκαλύφθηκε. Είχε ένα πολύ συγκεκριμένο σαλτάρισμα, δεν ξέρω την επιστημονική ορολογία, όπου πίστευε ότι είναι εγώ», δήλωσε αμέσως μετά η Λένα Διβάνη.

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Παράλληλα, η γνωστή συγγραφέας αποκάλυψε ότι με την εν λόγω γυναίκα ήταν συγκάτοικοι για έναν χρόνο.

«Στα μισά του χρόνου αντιλήφθηκα ότι ήταν τόσο τρελή. Εγώ στην αρχή νόμιζα ήθελε να με εκμεταλλευτεί οικονομικά, ότι ήταν λίγο κουτσομπόλα και άκουγε τα τηλεφωνήματά μου με το αμόρε μου της εποχής. Διάβαζε τα γράμματά μου και τα λοιπά. Αλλά λέω εντάξει, κουτσομπόλα. Όχι. Έγινε θρίλερ Αλλά το ενδιαφέρον ποιο είναι; Ότι, ο ψυχασθενής έχει κάτι γοητευτικό. Έχει κάτι, κάτι έχει. Γιατί εμένα που με ξέρετε, τώρα είμαι τσαούσα. Λοιπόν, με είχε υπνωτίσει. Πραγματικά, ήταν black magic woman και δεν κουνούσα ρούπι από εκεί. Ούτε δεν μπορούσα και να φέρω αντίρρηση. Δηλαδή να της πω “Τι είναι αυτά που κάνεις; Τι είναι αυτά που λες;” Έλεγε δίπλα μου μια ιστορία που συνέβη σε μένα. Δίπλα μου. Την έλεγε σε παρέα. Και την είχα πει εγώ. Ευτυχώς ήταν και ένας άλλος άνθρωπος που ήταν παρών και νόμιζε ότι δεν τρελαίνομαι», είπε παράλληλα η Λένα Διβάνη.

«Λοιπόν, αυτή την εμπειρία, δηλαδή πώς μπορεί να οδηγηθεί στην τρέλα ένα κορίτσι που το έχουν υποτιμήσει τόσο σκληρά, θα διαβάσετε στο βιβλίο μου», κατέληξε.