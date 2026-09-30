Βάνα Μπάρμπα: «Δεν θα προλάβω να γίνω γιαγιά, γιατί τα έκανα όλα μεγάλη»

Η Βάνα Μπάρμπα επέστρεψε φέτος τηλεοπτικά μέσω της σειράς «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ μετά από πολλά χρόνια αποχής από την τηλεόραση.

Μίλησε, λοιπόν, στο Λοιπόν και τον Ανδρέα Θεοδώρου για αυτό το νέο βήμα στην καριέρα της αλλά και την προσωπική της ζωή. Μεταξύ άλλων, η Βάνα Μπάρμπα ανέφερε ότι δεν θα προλάβει να γίνει γιαγιά γιατί έγινε σε μεγαλύτερη ηλικία μητέρα.

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«Δεν θα προλάβω να γίνω γιαγιά, γιατί τα έκανα όλα μεγάλη… Άλλωστε, από τώρα η κόρη μου να κάνει παιδιά; Αν μου πει “μαμά, αύριο παντρεύομαι”, τι να της πω; Όχι; Ό,τι πει η ζωή. Μεταξύ μας, νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμα», εξομολογήθηκε η Βάνα Μπάρμπα.

Για τη συμμετοχή της στις Μπλε ώρες σημείωσε: «Στην αρχή είχα αγωνία. Στην πορεία όμως η αγωνία μετατράπηκε σε χαρά, γιατί εμένα με ενδιαφέρει το ταξίδι. Το ταξίδι πάει καλά. Είναι ωραίος ο ρόλος, όπως και η συνθήκη των γυρισμάτων. Πλέον, έχει αλλάξει η εποχή. Οι κάμερες δεν είναι ίδιες, τα φώτα έχουν αλλάξει, όπως και ο τρόπος της σκηνοθεσίας. Μου αρέσει που συμμετέχω σε αυτή τη καινούργια συνθήκη».

«Η κόρη μου χαίρεται με την επιστροφή του. Είναι πολύ αυστηρή κριτής μου. Της αρέσει όμως που είμαι καλά, ενώ οι φίλοι της της λένε ότι με βλέπουν», σημείωσε ακόμα η Βάνα Μπάρμπα στην ίδια συνέντευξη.