Lifestyle

Βάνα Μπάρμπα: «Δεν θα προλάβω να γίνω γιαγιά, γιατί τα έκανα όλα μεγάλη»

Όσα είπε και για την τηλεοπτική της επιστροφή με τις «Μπλε ώρες»
Βάνα Μπάρμπα
H Βάνα Μπάρμπα / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Βάνα Μπάρμπα επέστρεψε φέτος τηλεοπτικά μέσω της σειράς «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ μετά από πολλά χρόνια αποχής από την τηλεόραση.

Μίλησε, λοιπόν, στο Λοιπόν και τον Ανδρέα Θεοδώρου για αυτό το νέο βήμα στην καριέρα της αλλά και την προσωπική της ζωή. Μεταξύ άλλων, η Βάνα Μπάρμπα ανέφερε ότι δεν θα προλάβει να γίνει γιαγιά γιατί έγινε σε μεγαλύτερη ηλικία μητέρα.

«Δεν θα προλάβω να γίνω γιαγιά, γιατί τα έκανα όλα μεγάλη… Άλλωστε, από τώρα η κόρη μου να κάνει παιδιά; Αν μου πει “μαμά, αύριο παντρεύομαι”, τι να της πω; Όχι; Ό,τι πει η ζωή. Μεταξύ μας, νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμα», εξομολογήθηκε η Βάνα Μπάρμπα.

Για τη συμμετοχή της στις Μπλε ώρες σημείωσε: «Στην αρχή είχα αγωνία. Στην πορεία όμως η αγωνία μετατράπηκε σε χαρά, γιατί εμένα με ενδιαφέρει το ταξίδι. Το ταξίδι πάει καλά. Είναι ωραίος ο ρόλος, όπως και η συνθήκη των γυρισμάτων. Πλέον, έχει αλλάξει η εποχή. Οι κάμερες δεν είναι ίδιες, τα φώτα έχουν αλλάξει, όπως και ο τρόπος της σκηνοθεσίας. Μου αρέσει που συμμετέχω σε αυτή τη καινούργια συνθήκη».

«Η κόρη μου χαίρεται με την επιστροφή του. Είναι πολύ αυστηρή κριτής μου. Της αρέσει όμως που είμαι καλά, ενώ οι φίλοι της της λένε ότι με βλέπουν», σημείωσε ακόμα η Βάνα Μπάρμπα στην ίδια συνέντευξη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
223
180
173
172
168
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo