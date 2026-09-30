Κάνιε Γουέστ: Ακυρώθηκαν οι συναυλίες του στη Ρωσία μέσα σε κύμα αντιδράσεων για τις δηλώσεις του για τον Αδόλφο Χίτλερ

Οριστικά ακυρώθηκαν οι δύο συναυλίες που επρόκειτο να δώσει ο Κάνιε Γουέστ, γνωστός πλέον ως Ye, στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας στις 10 και 11 Οκτωβρίου. Η ανακοίνωση ήρθε έπειτα από εβδομάδες αβεβαιότητας και αντικρουόμενων πληροφοριών σχετικά με το αν τελικά ο Αμερικανός ράπερ θα εμφανιζόταν στη χώρα.

«Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε πως οι συναυλίες του YE (το καλλιτεχνικό προσωνύμιο του Κάνιε Ουέστ) στην Αγία Πετρούπολη δεν θα μπορέσουν να γίνουν τις προβλεπόμενες ημερομηνίες», ανακοίνωσε η Say Agency. Η εταιρεία γνωστοποίησε επίσης ότι η διαδικασία επιστροφής χρημάτων για όσους αγόρασαν εισιτήρια θα ξεκινήσει στις 12 Οκτωβρίου.

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Οι συναυλίες είχαν προκαλέσει αντιδράσεις στη Ρωσία ήδη από την ανακοίνωσή τους. Ο Ye έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο έντονης κριτικής για αντισημιτικές δηλώσεις και για προηγούμενες δημόσιες αντισημιτικές δηλώσεις που είχε κάνει, στις οποίες επαινούσε τον Αδόλφο Χίτλερ και έκανε χρήση ναζιστικών συμβόλων.

Ορισμένοι Ρώσοι πολιτικοί είχαν αντιταχθεί στις εμφανίσεις του, ενώ άλλοι είχαν παρουσιάσει την προγραμματισμένη άφιξή του ως απάντηση στην απομόνωση της Ρωσίας από μεγάλο μέρος της δυτικής μουσικής βιομηχανίας.

Το θρίλερ γύρω από τις συναυλίες είχε ξεκινήσει τον Αύγουστο, όταν η Gazprom Arena, όπου επρόκειτο να γίνουν τα δύο σόου, ανακοίνωσε ότι δεν είχε υπογραφεί συμφωνία ενοικίασης με τους διοργανωτές και ότι οι εμφανίσεις δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εκεί. Η Say Agency επέμενε τότε ότι οι συναυλίες παρέμεναν προγραμματισμένες.

Στη συνέχεια, οι ημερομηνίες της Αγίας Πετρούπολης εξαφανίστηκαν από το πρόγραμμα της περιοδείας του Ye, μέχρι που η ακύρωση επιβεβαιώθηκε οριστικά.