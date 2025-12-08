Χριστίνα Παππά: Η παραμυθένια πρόταση γάμου που έκανε πολλούς να πιστέψουν ότι παντρεύεται ξανά

Η Χριστίνα Παππά ταξίδεψε στις Φιλιππίνες και δημοσιοποίησε εικόνες από μια παραμυθένια πρόταση γάμου, που όμως δεν αφορούσε την ίδια. Μέχρι όμως να ξεκαθαριστεί αυτό, υπήρξαν σενάρια και συζητήσεις για επικείμενο γάμο της 56χρονης ηθοποιού. Η ίδια φωτογραφήθηκε εκεί με χιουμοριστική διάθεση, χωρίς να πιστεύει ότι θα έπαιρναν στα σοβαρά την ανάρτησή της.

Όλα ξεκίνησαν από μία ανάρτηση που έκανε η Χριστίνα Παππά, στην οποία φαίνεται με λευκό φόρεμα, μπροστά σε ένα σκηνικό με μπαλόνια που σχημάτιζαν τη φράση «Marry me» και ένα «Yes i do» από κάτω. Το σκηνικό αφορούσε έναν Φιλιππινέζο που έκανε με εντυπωσιακό τρόπο πρόταση γάμου στην αγαπημένη του.

Η Χριστίνα Παππά παρέμεινε στην παραλία, μπροστά από ξενοδοχείο και έβγαλε μια σειρά από φωτογραφίες, που έβαλαν σε σκέψεις ακόμα και τους δικούς της ανθρώπους. Η ίδια πάντως δεν συνηθίζει να μιλάει για τα προσωπικά της. Το τελευταίο διάστημα δεν έχει εμφανίσει φωτογραφίες με σύντροφό της ενώ δεν έχει ξεκαθαρίσει αν βρίσκεται σε σχέση.

Σε ερώτηση για το αν θα ήταν ανοιχτή στο ενδεχόμενο να της χτυπήσει την πόρτα ένας νέος έρωτας, η Χριστίνα Παππά είχε πει παλαιότερα: «Γιατί να μην είμαι ανοιχτή; Ναι, αν είναι κάτι που θα με ιντριγκάρε. Έχω γίνει κι εγώ πολύ δύσκολα κλεισμένη».

«Η περιπέτεια υγείας που πέρασε η εγγονή μου ήταν όντως κάτι πολύ σκληρό και όντως σπάνιο, αλλά έχει ξεπεραστεί τελείως το θέμα. Σίγουρα, ό,τι κι αν είναι, χάνεις την γη κάτω από τα πόδια για ένα νεογνό» είχε πει η Χριστίνα Παππά τον Σεπτέμβριο του 2025.