Η υπόθεση Επστάιν γίνεται σειρά με τη Λόρα Ντερν σε πρωταγωνιστικό ρόλο

Η Sony Pictures Television αναπτύσσει νέα τηλεοπτική σειρά για την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, με τη Λόρα Ντερν να αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, σύμφωνα με πληροφορίες του Variety.

Το best seller των New York Times «Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story», της ερευνητικής δημοσιογράφου Τζούλι Κ. Μπράουν μεταφέρεται στη μικρή οθόνη με πρωταγωνίστρια την βραβευμένη με Όσκαρ, Emmy και Χρυσή Σφαίρα, Λόρα Ντερν, η οποία θα εκτελεί και χρέη εκτελεστικής παραγωγού.

Η Sony Pictures Television βρίσκεται πίσω από τη φιλόδοξη παραγωγή σε συνεργασία με την Hyperobject Industries του Άνταμ ΜακΚέι. Η Μπράουν επιβεβαίωσε την είδηση μέσω ανάρτησης στο X συνοδεύοντάς την με το μήνυμα: «μερικά προσωπικά νέα».

Η σειρά περιορισμένων επεισοδίων περιγράφεται ως «μια εκρηκτική αφήγηση της προσπάθειας της δημοσιογράφου να ξεσκεπάσει τη μυστική συμφωνία μεταξύ του Έπσταϊν και των ομοσπονδιακών εισαγγελέων. Αντλώντας έμπνευση από την εμπειρία της Μπράουν η οποία εργαζόταν στη εφημερίδα «Miami Herald», το βιβλίο και η σειρά ξετυλίγουν το νήμα της επίμονης, πολυετούς έρευνάς της που εντόπισε 80 θύματα, έπεισε επιζήσασες να μιλήσουν δημόσια και οδήγησε στις συλλήψεις του Επστάιν και της Γκισλέιν Μάξγουελ».

Η Σάρον Χόφμαν έγραψε το σενάριο, ενώ μαζί με την Αϊλίν Μάγιερς θα είναι συνδημιουργοί και εκτελεστικοί παραγωγοί. Σύμφωνα με το Deadline, ο ΜακΚέι θα είναι επίσης εκτελεστικός παραγωγός μαζί με την Ντερν, την Μπράουν και τον Κέβιν Μέσικ.