«Η Zωή του Τσακ» από 4 Σεπτεμβρίου στα σινεμά από το Cinobo

Ο Στίβεν Κινγκ επιστρέφει στις πιο ανθρώπινες στιγμές του (Τελευταία έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ, Πράσινο Μίλι) και σε συνεργασία με τον Μάικ Φλάναγκαν (Doctor Sleep, The Haunting of Hill House) περιγράφουν την ασυνήθιστη ιστορία ενός συνηθισμένου ανθρώπου που αποτυπώνει καλύτερα όσο κανείς στην εποχή μας, την απεραντοσύνη της ανθρώπινης εμπειρίας.

Βασισμένη στο ομώνυμο διήγημα του Στίβεν Κινγκ, η ζωή του Τσαρλς «Τσακ» Κραντζ παρουσιάζεται μέσα από τρία κεφάλαια που τονίζουν το θαύμα της αγάπης, τον πόνο της απώλειας και το ατομικό σύμπαν που πλάθει ο καθένας μας κατά την παρουσία του στη Γη.

Ο Mike Flanagan είναι Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και μοντέρ, γνωστός για το έργο του στον χώρο του κινηματογραφικού και τηλεοπτικού τρόμου. Γεννήθηκε στο Σάλεμ της Μασαχουσέτης και μεγάλωσε στο Μέριλαντ. Σπούδασε Κινηματογράφο στο Towson University και ξεκίνησε την καριέρα του με την ανεξάρτητη ταινία Absentia (2011).

Έκτοτε σκηνοθέτησε επιτυχημένες ταινίες όπως Oculus, Hush, Gerald’s Game και Doctor Sleep, ενώ δημιούργησε δημοφιλείς σειρές τρόμου όπως The Haunting of Hill House, Midnight Mass και The Fall of the House of Usher.

Το έργο του έχει επαινεθεί για την έμφαση στους χαρακτήρες και την αποφυγή φθηνών τρομάγματων. Το 2023 υπέγραψε αποκλειστική συμφωνία με την Amazon Studios για τηλεοπτικά πρότζεκτ, ενώ είχε προηγηθεί ανάλογη συνεργασία με το Netflix.

Έχει βραβευτεί με το Visionary Award το 2022 και είναι ενεργό μέλος σημαντικών επαγγελματικών σωματείων του κινηματογράφου. Ζει στο Λος Άντζελες με τη σύζυγό του, ηθοποιό Kate Siegel, και τα παιδιά τους. Το 2024 ολοκλήρωσε τη νέα του ταινία The Life of Chuck, βασισμένη σε διήγημα του Stephen King.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Μάικ Φλάναγκαν

Με τους: Τομ Χίντλστον, Τσιούετελ Ετζιοφόρ, Κάρεν Γκίλαν, Μαρκ Χάμιλ

Χώρα: Αμερική

Γλώσσα: Αγγλικά

Είδος: Δράμα

Έτος: 2024

Διάρκεια: 110′.