Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Είμαι καλά, είμαι στο σπίτι μου, μην πιστεύετε αυτά που διαβάζετε»

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη πέρασε πρόσφατα μία μεγάλη περιπέτεια υγείας, ωστόσο έχει καταφέρει να ξεπεράσει τον κίνδυνο και βρίσκεται πλέον στο σπίτι της, όπως υπογράμμισε σε πρόσφατες δηλώσεις της.

Η γνωστή Ελληνίδα σταρ παραχώρησε μία δήλωση στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 την Παρασκευή (20.02.2026). Με τον δικό της τρόπο, η Ζωζώ Σαπουντζάκη θέλησε να κάνει σαφές ότι είναι καλά στην υγεία της και να διαψεύσει κάποιες φήμες που την ήθελαν να νοσηλεύεται ξανά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ζωζώ Σαπουντζάκη πρόσφατα έχασε τον επί χρόνια σύντροφο της ζωής της, Πύρρο Αναγνωστόπουλο, ο οποίος αντιμετώπιζε κάποια κινητικά προβλήματα υγείας και τελικά κατέληξε.

Μάλιστα, μέχρι πρόσφατα πληροφορίες ανέφεραν ότι η σπουδαία ηθοποιός και τραγουδίστρια δεν γνώριζε για τον χαμό του αγαπημένου της. Σημειώνεται ότι η Ζωζώ Σαπουντζάκη και ο Πύρρος Αναγνωστόπουλος ήταν μαζί από το 1999.

«Είμαι καλά. Είμαι στο σπίτι μου. Μην πιστεύετε αυτά που διαβάζετε. Ακολουθώ τις οδηγίες των γιατρών μου. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και το ενδιαφέρον σας», είπε στη δήλωσή της η Ζωζώ Σαπουντζάκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την Τρίτη (03.02.2026) έγινε η κηδεία του Πύρρου Αναγνωστόπουλου στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, όμως η διάσημη ηθοποιός δεν κατάφερε να παρευρεθεί.