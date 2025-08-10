Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Αφήνω χώρο για όλα όσα δεν έχω ζήσει ακόμα, τα καλύτερα είναι μπροστά»

Διακοπές στο αγαπημένο της Αιγαίο Πέλαγος απολαμβάνει εδώ και μερικά εικοσιτετράωρα η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία αποφάσισε να κάνει μία προσωπική εξομολόγηση μέσω του Instagram.

Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια το μεσημέρι της Κυριακής (10.08.2025) δημοσίευσε μία ανάρτηση με ένα βίντεο, στο οποίο ποζάρει χαρούμενα στην παραλία, ενώ παράλληλα η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναφέρει ότι περιμένει τα καλύτερα που είναι μπροστά της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σ’ αυτό το καλοκαίρι, με τον ήλιο να βάφει χρυσά τα απόνερα και τον αέρα να μυρίζει γιασεμί, αφήνω χώρο για όλα όσα δεν έχω ζήσει ακόμα. Για τα γέλια που θα έρθουν, τις αγκαλιές που με έχουν βρει, τις σιωπηλές κορυφές που δεν έχουν γραφτεί. Τα καλύτερα… είναι μπροστά μας», έγραψε στην ανάρτησή της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

View this post on Instagram A post shared by ILIANA PAPAGEORGIOU (@ilianapapageorgiou)

«Αγαπημένο μου ημερολόγιο, σήμερα ξύπνησα αργά, γύρω στις δώδεκα. Το χρειαζόμουν, νομίζω. Τώρα κάθομαι με τον ελληνικό καφέ μου, κοιτάζω τη θέα και νιώθω μια απίστευτη ηρεμία. Όλα γύρω μου είναι τόσο ήσυχα. Ακούγονται μόνο κάποιοι μακρινοί ήχοι, και φυσάει ένα απαλό αεράκι.

Νιώθω ευφορία. Σαν να έχει σταματήσει για λίγο ο χρόνος. Και σκέφτομαι πόσο όμορφη μπορεί να είναι η απλότητα, όταν της δώσεις χώρο. Πόσο τυχερή είμαι που ζω αυτή τη στιγμή, χωρίς πίεση, χωρίς φασαρία. Μόνο εγώ, ο καφές μου, το Αιγαίο που απλώνεται μπροστά μου και μια βαθιά αίσθηση ευγνωμοσύνης», είχε γράψει πρόσφατα επίσης στο Instagram η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.