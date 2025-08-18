Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Γιάννης Καραβασάνης στη Μύκονο – Τα πλάνα με το ερωτευμένο ζευγάρι

Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Γιάννης Καραβασάνης ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας και οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους «πυκνώνουν» μπροστά στις κάμερες.

Σε ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα του GNTM 6, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρέθηκε στη Μύκονο μαζί με τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη. Το ερωτευμένο ζευγάρι καταγράφηκε να περπατά στα Ματογιάννια πιασμένο χέρι-χέρι. Ανανεωμένοι και χαλαροί απόλαυσαν την βόλτα τους στα γραφικά σοκάκια, με την παρουσιάστρια του Shopping Star να χαιρετά τον γνωστό φωτογράφο Νίκο Ζώτο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μοντέλο επέλεξε ένα μεταξωτό lingerie σορτς με μια κίτρινη μακριά ζακέτα για να προφυλαχθεί από τα μελτέμια των Κυκλάδων και ολοκλήρωσε το look της με λευκά σανδάλια και μια Louis Vuitton τσάντα. Ο αγαπημένος της φορούσε λευκό παντελόνι, μαύρο t-shirt και σανδάλια.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει ξεκινήσει να σχεδιάζει τον γάμο της με τον γοητευτικό αρχιτέκτονα, ο οποίος της έκανε πρόταση γάμου και αρραβιωνιάστηκαν. Όπως είχε δηλώσει η ίδια επιβεβαιώνοντας την είδηση, οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις δεν την αφήνουν να προετοιμαστεί για το μυστήριο, προσθέτοντας πως βρίσκεται σε φάση που θέλει να ζήσει τον αρραβώνα της.

Τα πλάνα του Mykonos Live TV είναι από τα ελάχιστα που έχουν τραβηχτεί και με τους δύο μαζί σε κοινή δημόσια εμφάνιση, αφού προτιμούν να κρατούν την προσωπική τους ζωή ιδιωτική.

«Σκόπευα να ανακοινώσω τον αρραβώνα μου; Πίστευα όχι. Αλλά να ‘μαστε! Πιάστηκα στα πράσα on camera καθ’ οδόν προς το στούντιο, και ήθελα να κρυφτώ, αλλά η χαρά δεν με άφησε. Οπότε πριν το δείτε να παίζει, σας το λέω εγώ πρώτη! Και ναι, ήρθε η ώρα να ξεκινήσει το “πότε θα γίνει ο γάμος;” game. Ραφτείτε», είχε γράψει για τον αρραβώνα της στο Instagram την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2025.