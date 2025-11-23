Ηλίας Μπόγδανος για τον γάμο του με την Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου: «Δεν θα είναι και λαϊκό προσκύνημα, μόνο οι κοντινοί μας άνθρωποι»

Ο Ηλίας Μπόγδανος μίλησε για τον επερχόμενο γάμο του με την Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου στις νέες δηλώσεις που έκανε στην κάμερα του ΣΚΑΪ και στην εκπομπή Weekend Live μιλώντας για την δεξίωση η οποία θα γίνει όπως αποκάλυψε μόνο με τους κοντινούς τους ανθρώπους, που είναι όμως πολλοί.

Ο γνωστός τραγουδιστής, Ηλίας Μπόγδανος, ζήτησε σε γάμο την αγαπημένη του, Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου κατά τη διάρκεια ενός γαμήλιου πάρτι φιλικού του ζευγαριού πριν λίγο καιρό, την ώρα μάλιστα που εκείνος τραγουδούσε.

«Δεν της έχω δώσει ακόμα δαχτυλίδι, ακόμα τίποτα. Το κάναμε αυθόρμητα εκείνη τη στιγμή και το αφήσαμε εκεί. Το τι θα γίνει στο μέλλον και εγώ δεν το έχω σκεφτεί. Ήξερα ότι κάποια στιγμή θα γίνει αλλά δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Για κάποιον λόγο μου βγήκε αυθόρμητα να το κάνω και το έκανα και βλέπουμε», ανέφερε ο Ηλίας Μπόγδανος.

Για το πότε σχεδιάζουν να κάνουν τον γάμο τους είπε ότι: «Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα γίνει φέτος το καλοκαίρι, οπότε δεν προλαβαίνουμε. Δεν θα είναι κλειστός ο γάμος γιατί οι φίλοι μας είναι πολλοί. Δεν θα είναι και λαϊκό προσκύνημα, μόνο οι κοντινοί μας άνθρωποι», είπε ο ίδιος.

Ακόμα αποκάλυψε ότι επειδή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην Τήνο, «είναι πιθανό να γίνει ο γάμος εκεί» το 2027.

Ο Ηλίας Μπόγδανος και η Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου διατηρούν μια μακροχρόνια σχέση. Ο τραγουδιστής έγινε περισσότερο γνωστός από την συμμετοχή του στο Survivor, ενώ η σύντροφός του έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο GNTM.