Ρόνι Γουντ: Ο εμβληματικός κιθαρίστας των Rolling Stones ετοιμάζεται για σόλο συναυλία στο Λονδίνο το καλοκαίρι

Ο Ρόνι Γουντ, εμβληματικός κιθαρίστας των Rolling Stones, ετοιμάζεται για μια σόλο συναυλία στο Λονδίνο αυτόν τον Αύγουστο, που θα είναι η πρώτη του μετά από 16 χρόνια.

Στη συναυλία στο O2 Kentish Town Forum στις 21 Αυγούστου, ο 78χρονος μουσικός θα συνοδεύεται από τη στενή του φίλη και τραγουδοποιό Ιμέλντα Μέι.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά τη μεγάλη ζήτηση για τις σόλο εμφανίσεις του Γουντ, η οποία αρχικά τον οδήγησε να προσθέσει επιπλέον ημερομηνία στο Άμστερνταμ. Τώρα έχει επιβεβαιώσει δύο νέες εμφανίσεις: τη συναυλία στο Λονδίνο και μια εμφάνιση στο E-Werk της Κολωνίας στις 3 Σεπτεμβρίου.

Εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του, ο Ρόνι Γουντ δήλωσε: «Ανυπομονώ να ξεκινήσω με τη λίστα τραγουδιών και μερικά νέα – πρόσεχε Λονδίνο!».

Πριν από την ιστορική του θητεία στους Rolling Stones, ο Γουντ ήταν καθοριστικό μέλος των Faces, του ροκ συγκροτήματος που είναι γνωστό για επιτυχίες όπως το «Stay With Me» μαζί με τον Ροντ Στιούαρτ. Το ζευγάρι επανενώθηκε πρόσφατα στη σκηνή πέρυσι, όταν ο Γουντ συνόδευσε τον Σερ Ροντ κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο Γκλάστονμπερι.

Η διαχρονική του κληρονομιά έχει αναγνωριστεί με δύο εισαγωγές στο Rock and Roll Hall of Fame – πρώτα με τους Rolling Stones το 1989 και ξανά με τους Faces το 2012.